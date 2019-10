Jørgine Massa Vasstrand soleklar favoritt i Nettavisen-kåring, men føler ikke press: – Alt kan skje

Konkurransen er knallhard i årets «Skal vi danse», og tierne deles ut på løpende bånd. Nå avslører storfavorittene hva de gjør for å nå finalen.

Mange har merket seg at det er et knallhardt nivå i årets «Skal vi danse».

– Jeg kan ikke dans og hadde ingen forventninger til nivået før sesongen begynte, men det er skyhøyt, ja, forteller Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand om «Skal vi danse».

FLYTER OVER GULVET: Jørgine og Jørgen. Foto: Espen Solli / TV 2

Eksempelvis havnet Jørgine på en tredjeplass med 39 av 40 mulige poeng for én uke siden. Emilie Nereng og Santino Mirenna havnet på nest siste plass, selv om alle dommerne ga dem åttere - totalt 32 poeng.

Jørgine og dansepartneren Jørgen topper, tross den tøffe konkurransen, bookmakernes lister over favoritter til å vinne konkurransen.

Se hvem Jørgine mener er hennes største konkurrent i videoen øverst i artikkelen.

Er Nettavisen-lesernes enestående favoritt

I tillegg har Jørgine hver eneste uke har vært Nettavisen-lesernes soleklare favoritt når de har svart på hvem de tror vinner hele konkurransen.

– Det setter jeg veldig pris på, svarer en smigret Jørgine.

På spørsmål om hva som er hennes største fordel i konkurransen, aner ikke Jørgine hva hun skal svare.

FEM TRENINGSTIMER: Jørgine trener både på dansesenteret og tar også en treningsøkt når hun kommer hjem. – Når vi øver på dansetrinn er det ikke så intensiv trening, ikke før i slutten av helgen, forteller Jørgine. Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg er usikker. Jeg kan ikke si treningsgrunnlaget, at jeg kan stå på og trene i mange timer, for det kan Aleksander også.

Føler ikke det samme presset

Siden begynnelsen har Jørgine utmerket seg som en favoritt blant både konkurrentene, på bookmakernes lister og ikke minst blant folket.

Hun har levert solid gjennom hele sesongen, men mener presset ikke er like tøft som det en gang var.

– Jeg føler ikke det nå lenger, jeg ligger ikke nødvendigvis helt på topp, men blant toppen, så alt kan skje, lover Jørgine.

– Alle kunne vunnet

Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya har de siste to ukene fått toppscore med 40 poeng, i godt selskap av Victor Sotberg og hans dansepartner Rikke som også har fått det.

– Nivået i år er så høyt, alle som er igjen nå kunne vunnet en sesong og hadde fortjent det, forteller Nadya.

Nadya vet hva hun snakker om, med tre seire (sammen med Åsleik Engmark, Eirik Søfteland og Eilev Bjerkerud) og to andreplasser (Tore André Flo og Roar Strand) i konkurransen fra tidligere er hun som en kongelig i «Skal vi danse»-sammenheng.

– «Skal vi danse» treffer på så mange plan, det er både det fysiske, men også det å gå i kjelleren på en søndag med en dans du ikke aner hva er, og så levere til 40 poeng, det gjør noe med følelsene, sier Nadya.

Aleksander har nemlig de siste ukene vært tydelig rørt på sendingene, etter å ha briljert på dansegulvet og fått ros av dommerne.

DOBBEL TOPPSCORE: Aleksander og Nadya kan skilte med to uker med 40 poeng i hver sending, og sånt blir det favorittstempel av. Foto: Espen Solli / TV 2

– Vi legger alt i det her akkurat nå og da blir det emosjonelt. Du kommer inn i konkurransen og det er fin balanse mellom himmel og helvete. Det gjør at det er verdt det og at det er verdt å legge inn alle de timene, så jeg elsker det, det minner meg om å drive med idrett på høyt nivå, forteller Aleksander.

Mener Victor Sotbergs sjanser er store

– Jeg vil helst opp én plass fra i fjor, sier Rikke Lund. I fjor tok hun sølvplassen med Jan Gunnar Solli, men i år har hun troa sammen med Victor Sotberg.

Paret har kontinuerlig imponert i dansekonkurransen.

– Sjansen for at Victor kan stå i en finale er veldig, veldig stor. Vi må likevel jobbe beinhardt, for det er mange andre som har gode kvaliteter også, forteller Rikke.

LEVERER: Victor Sotberg og dansepartneren Rikke bemerket seg raskt og er nå blant favorittene til å vinne hele konkurransen. Foto: Espen Solli / TV 2

Oppskriften er ikke så veldig forskjellig fra Aleksander og Nadya, til Victor og Rikke eller til Jørgine og Jørgen. Alle peker på at de jobber knallhardt.

– Vi må fortsette å jobbe sykt hardt. Det har vi gjort hver uke. Vi må starte på scratch hver uke og bygge det opp fra bunnen, avslutter Victor og Rikke.