Jørgine Massa Vasstrands ektemann: – Aleksander er den verste konkurrenten

I kveld avgjøres finalen i «Skal vi danse».

NYDALEN (Nettavisen): I kveld er det duket for sesongens siste sending av årets «Skal vi danse». På parketten i Nydalen lørdag kveld er det treningsbloggeren Jørgine Massa Vasstrand (30) og den tidligere svømmeren Aleksander Hetland (36) som skal kjempe om den store pokalen og vinneren av «Skal vi danse» 2019.

På vei inn i dansestudioet innrømmer Vasstrands ektemann, Morten Sundli, at han ikke har helt kontroll på nervene.

– Nå er jeg nervøs, selvfølgelig, men jeg har også troa. Hun kan vinne hele greia, sier han stolt til Nettavisen.

I salen i dag sitter alle de nærmeste vennene og familiemedlemmene til Vasstrand og ektemannen for å heie. De har alle troa på at dette kan bli en gullkveld.

– Hun gikk ikke inn i dette her hvis det ikke var en sjanse for å vinne, forteller Sundli.

Ingen enkel vei til finalen

Vasstrand har i forkant vært åpen om at det tok tid å få dansen inn i føttende, og at det enorme forventingspresset har vært vanskelig.

- Vi har sett henne vokse gjennom sesongen og tatt de stegene hun skal, så jeg er sykt imponert, sier Sundli.

– Hun har slitt med forventningene hele veien. Jeg har en følelse av at folk har tenkt at hun har kunnet danse hele tiden, men så har hun hele tiden vært åpen og ærlig om at hun tar koreografien sakte, men folk har hatt en forventning til at hun kan danse også.

– Han er den verste konkurrenten, fordi han er vant til det presset det er å være med i konkurranser og det er ikke Jørgine.

Først ut på parketten: - Jeg så på rumpa hele veien

Til den store finalen har tidligere deltakere også kommet for å heie frem Vasstrand og Hetland. Først ut på parketten, etter de tidligere deltakernes gjesteopptreden, er Vasstrand og dansepartneren Jørgen Nilsen.

Med sin sexy rumba til sangen Shallow fra filmen «A star is born» imponerte hun dommerne nok en gang. Denne dansen danset Vasstrand og Nilsen i program tre.

FØRSTE FINALEDANS: Jørgine Massa Vasstrand og Jørgen Nilsen valgte å danse dansen de danset i program 3 som din første dans i finalen. Foto: Espen Solli (TV 2)

- Jeg føler dette er min og Jørgen sin dans, sier Vasstrand etter dansen.

Ifølge dansedommer Trine Dehli Cleve har Vasstrand utviklet seg enda mer siden sist hun fikk toppscore og fire tiere i program tre.

- Jeg så på rumpa di hele veien. Jeg håper ikke det kommer med på skjermen, sier dansedommer Egor Filipenko.

TOPPSCORE: Jørgine Massa Vasstrand og Jørgen Nilsen fikk toppscore på 40 poeng etter sin første dans i finalesendingen. Foto: Espen Solli (TV 2)

- Du har gått fra å drive med akrobatikk og turn til å begynne å levere dans med en god historie, sier dansedommer Tore Petterson.

Totalt fikk Jørgine Massa Vasstrand og Jørgen Nilsen 40 poeng etter sin første dans.

Aleksander Hetlands tur: - Du rocker dansegulvet

Etter Vasstrands hete rumba var det Aleksander Hetland og dansepartneren Nadya Khamitskaya sin tur til å danse favorittdansen gjennom hele sesongen: Nemlig Baywatch-dansen.



- Herregud så gøy. Det er feelgood. Jeg bestemte meg for å bare nyte dette. Og det var digg, sier Hetland etter sin første finaledans.

FAVORITTDANSEN: Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya valgte favorittdansen som sin første dans i finalen. Foto: Espen Solli (TV 2)

- Det var helt nydelig å se på, svarer Egor Filipenko.

- Du rocker på gulvet, legger han til.

Dansedommer Merete Lingjærde var like imponert:

- Da du gjorde dette sist irriterte jeg med over stive hofter, men nå er de like fantastiske som resten av kroppen. Du kan jo begynne en karriere innen synkronsvømming for eksempel, sier hun imponert.

SUKSESS: Ifølge dommerne gjorde Aleksander og Nadya det enda bedre denne gang, enn sist gang de danset Baywatch-dansen. Foto: Espen Solli (TV 2)

36 poeng fikk Hetland sist han dansen Baywatch dansen. Denne gang fikk han toppscore, og 40 poeng fra dommerne.

2. runde

Etter en intensiv start på årets finale i «Skal vi danse» er det ingen kjære mor for finalistene. Ut på parketten for nest andre dans er Vasstrand og Nilsen. Til sangen «Look What You Made Me Do» av Taylor Swift skal de forsøke å imponere dommerne igjen med en forrykende tango.

