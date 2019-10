Jørgine Masse Vasstrand reagerer sterkt på VGs anmeldelse av hennes nye realityserie.

«Gla'familie-porno» og «totalt skrellet for selvironi og humor» er beskrivelsene VG bruker i sin anmeldelse om treningsprofilen Jørgine Massa Vasstrand og familiens nye realityserie, «Funkyfam».

«Hvilken fantasiløs person gidder å se på dette? For hverken moralen, ei heller narrativet, i serien vil fortelle meg noe som helst utover en platt insistering om at familieverdier kommer først. Det er som hentet ut fra en av disse kristenmoralske familie-dramaserie som gikk etter skoletid på TVNorge/TV 2 på 90-tallet – og som ikke kom tilbake», skriver anmelderen blant annet.

«Funkyfam» har premiere på TV 2s kanaler mandag kveld. Den entusiastiske gleden familien delte med Nettavisen under pressedagene forrige uke, har endret seg.

- Veldig spesiell anmeldelse

Vasstrand reagerer spesielt på tonen i anmeldelsen, og mener at forfatteren gir en personlig mening om familiemedlemmene, fremfor en anmeldelse av serien.

NY SERIE: Til tross for hard medfart hos VG, gleder Jørgine Massa Vasstrand seg til premieren på familiens nye serie «Funkyfam». Serien har premiere mandag 21:30 på TV 2 Livsstil og Sumo. Foto: TV 2

- Jeg synes den anmeldelsen er veldig rar og spesiell. Det minner meg heller om et blogginnlegg med personlige meninger om hvor utrolige kjedelig og idiot-familie vi er, enn en seriøs serieanmeldelse fra Norges største avis, sier Jørgine Massa Vasstrand til Nettavisen.

Hun medgir at hun er veldig skuffet.

VGs anmelder kritiserer også produksjonen bak serien.

«Det er mye undervurdert dokusåpe verdt å se. Dette er ikke det. Det er kanskje ikke Jørgines eller familiens feil at man har brukt filmmateriale som fremstår overfladisk, eller at hele stilen i serien er krampaktig og påtatt, med et klippearbeid totalt skrapet for humoristisk sans – uten at dét heller virker så veldig bevisst».

Nettavisen har vært i kontakt med TV 2 som ikke ønsker å kommentere saken.

- Bør se på det som en annerkjennelse

Avdelingsleder i VG Rampelys, Atle Jørstad, forteller til Nettavisen at han kan forstå reaksjonen til Vasstrand.

- Jeg skjønner at det absolutt ikke er gøy å få terningkast to på en serie som er knyttet opp mot henne som person, og familien hennes, i så stor grad. Det er en krass anmeldelse, åpenbart, men når vi anmelder en serie må anmelderen ha stor grad av frihet til å skrive om det vedkommende ser, føler og tenker rundt serien, forteller Jørstad til Nettavisen.

- Når det er sagt så er jeg ikke enig i premissene til Vasstrand. Når jeg leser anmeldelsen leser jeg ikke kritikk av familien, men hvordan TV-serien er, innholdet og hva som fremstilles. Hvor tett på familiens personlighet og egenart serien faktisk er, vet de som har laget serien bedre enn meg. Jeg leser anmeldelsen som hard og kritisk, men av serien, fortsetter han.

Ifølge Jørstad er bør Vasstrand se på anmeldelsen som en anerkjennelse, fremfor kritikk.

- Vi har laget flere saker om Jørgine og familien hennes opp mot serien fordi hun er blitt en viktig person å dekke. En slik type serie er ikke vanlig å anmelde, men vi valgte å gjøre det med tanke på den posisjonen hun har opparbeidet seg. Det at vi anmelder den er en anerkjennelse av hvor stor hun er blitt, sier han.

- Ødelegger ingenting

Gjennom serien åpner Vasstrand dørene og viser frem familien sin på godt og vondt. Utover i sesongen får seerne blant annet et møte med Vasstrands eksmann.

- Hvis man skal lage en realityserie som skal handle om en selv, så tenker jeg at man skylder publikum å vise mer enn kun det som er dødsfett. Derfor har det vært viktig å trekke inn ting som også er vanskelig, og som kanskje ikke er like gøy å snakke om, men som gir et mer fullstendig bilde på hvem jeg er, fortalte Vasstrand til Nettavisen under pressedagen til serien forrige uke.

Slakten i VG setter imidlertid ingen stopper for gleden frem mot premieren mandag kveld.

- Jeg lar ikke dette gå inn på meg. Det er en dårlig anmeldelse. Det er det der er, ikke noe annet, sier Vasstrand til Nettavisen.

- Jeg er spent på hvordan serien blir tatt i mot av publikum. Det er det som teller, avslutter hun.