Jostein Grav røk først ut av Farmen: - Tøft for hodet mitt

- Jeg har aldri blitt behandlet på den måten, sier Jostein Grav til Nettavisen.

Etter en intens førsteuke på «Farmen», med Daniel Viem Årdal (30) som sesongens aller første storbonde, var det kennelverten Jostein Grav (58) som ble valgt som førstekjempe.

Årdal og Grav har gjennom uken vært uenige om både fordeling av arbeidsoppgaver og hvordan gården drives, og valget på førstekjempe ble derfor enkelt for 30-åringen.

Til tvekamp valgte Grav å møte Oslo-gutten Kjetil Kirk (27) og etter en intens øksekast-runde var det til slutt Jostein Grav som trakk det korteste strået og måtte forlate «Farmen» som den aller første deltakeren.

INSTENST: Jostein Grav tapte med to poeng mot Kjetil Kirk etter intense runder med øksekast. Foto: TV 2

- Rotta seg sammen

Grav forteller til Nettavisen at han innså at slaget var tapt idet han ble valgt som førstekjempe.

- Det ble et sånn ungdomsopprør der de unge fra dag en rottet seg sammen mot de eldre, sier Jostein og refererer til valget av storbonde i starten av av uka.

- De hadde allerede før valget skulle tas, blitt enige om at jeg ikke skulle bli storbonde. Da var løpet kjørt, fortsetter han.

Ville hjem

Jostein Grav innrømmer at han ikke hadde sett for seg å være den første til å ryke ut av «Farmen», men forteller at han på det tidspunktet var glad for å være den som måtte reise hjem.

- Jeg synes det var utrolig ubehagelig å bli hengt ut som en løyner og sabotør i beste sendetid på TV. Det var ganske drøye beskyldninger Daniel kom med om meg. Han mente at jeg hadde holdt tilbake informasjon for gruppa og at jeg ønsket å sabotere for dem, noe som absolutt ikke stemte. Det er slik at jeg jobber godt i lag og står alltid på til det beste for felleskapet, sier Grav.

- Jeg hadde ingen planer om å sabotere. Da jeg innså at det var flere oppgaver vi hadde oversett i ukesoppdraget, sa jeg fra. Daniel så på det som noe helt annet og kastet meg foran bussen istedenfor. Hvis Daniel hadde trukket påstanden om at jeg saboterte før førstekjempevalget hadde jeg blitt med å jobbet slik at porten ble klar. Jeg har laget flere slike porter hjemme hos meg selv, fortsetter han.

- Tøft for hodet

Det ble imidlertid ikke et stort nederlag for 58-åringen da han ble slått i øksekast mot Kjetil Kirk søndag kveld. Ifølge Grav hadde han ikke klart å være inne på gården stort lenger uansett.

- Det var veldig tøft for hodet mitt. Jeg har aldri blitt behandla på den måten før. I tillegg følte jeg meg også veldig utslitt. «Farmen» var mye tøffere enn jeg hadde forestilt meg. Jeg stod på for å få ting ferdig, og da kvelden kom var det aldri tid for ro blant gruppa. Jeg tror det har med at det var en veldig skjev fordeling av alder på gården i år, sier Grav.

Ettersom «Farmen» fremdeles er under innspilling har ikke Nettavisen lykkes med å få en kommentar fra Daniel Viem Årdal. Heller ikke Jostein Grav har fått snakket noe særlig med Årdal.

- Jeg har ikke fått skværet opp med Daniel etter at jeg røk ut av «Farmen». Han sa at jeg skulle få en unnskyldning av ham hvis han så i ettertid at det han trodde om meg ikke stemte. Jeg har fremdeles ikke hørt noe fra han, sier Grav til Nettavisen.