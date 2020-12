Jude Law røper spesiell detalj i The Holiday

- Du oppdager det hvis du ser nøye etter.

Noen filmer blir til tradisjoner. De får nytt liv hver jul, selv flere tiår etter at de ble laget. 14 år etter premieren er «The Holiday» en slik film.

Den stjernespekkede romantiske komedien med Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet og Jack Black i hovedrollene er for mange en av filmene som må ses før det blir skikkelig jul.

- Ingen som egentlig ser det

I et videointervju med Vanity Fair snakker Jude Law (47) om de ulike filmene han har gjort i karrieren sin. Når han kommer til The Holiday forteller han om en detalj som mange ikke har fått med seg.

- Jeg har noen morsomme minner om den filmen. Vi filmet utescenene i England først, jeg husker det var iskaldt. Og av en eller annen grunn ble alle innendørsscenene filmet i studio i Los Angeles. Så alle flyttet til LA. Nacy (regissør Nancy Meyers journ. anm.) har et rykte på seg for å bruke god tid, hun gjorde i alle fall det da. Så jeg satt i huset mitt og ventet i fem uker før mine scener begynte. Og jeg er slik at hvis jeg ser på solen, blir jeg brun veldig fort. Faren min er ganske mørk i huden. Og hvis du ser nøye på filmen, ser du at når jeg er ute i England, så er jeg veldig hvit og blek. Men så fort jeg går inn, er jeg liksom plutselig solbrun. Det er ingen som egentlig ser det, men hvis du ser nøye etter, så blir jeg altså flere grader brunere hver gang jeg går inn, sier han til Vanity Fair.

- En fantastisk tid

Den britiske skuespilleren forteller videre at The Holiday kanskje er den filmen han får mest kommentarer om.

- Mange folk kommer til meg hvert år og sier at de ser den hver jul.

47-åringen forteller også at han hadde en fin tid under innspillingen.

- Jeg har jobbet med Kate (Winslet journ. anm.) tre-fire ganger, og dette var den andre gangen, tror jeg. Det var en fantastisk tid. Barna våre var begge veldig små og vi lo mye. Det var en lykkelig tid og det var hardt arbeid.

