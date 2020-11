Julekalender for ekte mannfolk

Da jeg så Nettavisens sak om julekalendre var jeg ikke i tvil. Her må det skrives en anbefaling av kalendere for ekte mannfolk. En anbefaling fri for hudkrem, stearinlys og dildoer.

For å ta det med en gang: Overskriften var ment å få deg inn her - og den ser ut til å ha fungert.

Kalenderne som omtales her passer like godt for fornuftige kvinner som for noen som helst form for mannfolk. Ekte mannfolk, og ekte kvinnfolk, er i mine øyne de som våger å være seg selv.

Om mannfolk og kvinnfolk våger å utforske det som finnes av mat og drikke. regner jeg dem som enda mer ekte.

Litt skeptisk, men ...

Jeg kan like gjerne innrømme det først som sist: Jeg har lenge vært skeptisk til disse ferdigpakkede øl-julekalenderne.

Kvaliteten har vært så som så, blant annet med innslag av helårsøl tett på best før dato, for å fylle opp. Ikke har juleølet vært spesielt spennende heller.

Verden går imidlertid fremover.

I år dukket det opp en kalender som jeg ikke var sen om å bestille. Et samarbeid mellom fire av landets beste bryggerier. Det har jeg ikke angret et øyeblikk på, men senere har det og dukket opp andre kalendere som frister.

Samvittigheten min sier imidlertid at jeg får klare meg med den ene, men det er ikke alltid jeg lytter så helhjertet til min kone ...

Foto: Sammy Myklebust

Graff/Lindheim/Monkey Brew/Salikatt

Graff fra Tromsø bærer navnet til han som ble norgesmester i hjemmebrygging som 17-åring.

Monkey Brew i Trondheim har gått fra et lite kafébryggeri - til å bli et av landets mest fremadstormende bryggerier.

Salikatt sine øl er så populære at de er ute gjennom polets dører omtrent før de kommer inn.

Lindheim og deres håndlag med fat og villgjær har jeg lenge hatt et varmt forhold til.

Etter at kalenderen var bestilt sjekket jeg litt ut hva den inneholder, og fant at 3-4 av ølene er fatlagret. De har tatt hensyn til at en del øl er best ferske i både produksjon og pakking, og alle øl skal være laget speiselt for kalenderen.

Det er selvsagt seks øl fra hvert bryggeri i kalenderen, og det er totalt laget 2000 stykker. Hvert bryggeri selger inntil 500 kalendere.

Dersom du er interessert får du kjøpt kalenderen på følgende steder:

Rogaland: Salikatts nettbutikk for henting på bryggeriet

Troms: Graff Brygghus' nettbutikk, for henting og hjemmelevering.

Telemark/Østlandet: Lindheims nettbutikk, for henting/utlevering i Sandvika eller hjemmelevering i Oslo, Asker og Bærum.

Trøndelag: Forhåndssalg gjøres på Vipps. Søk opp «Monkey Brew» og velg «Julekalender 2020». Utlevering skjer i utsalget i Kobbes gate 10 i uke 47 og 48. Husk å legge igjen navn og nummer.

Pris: 1 699,-

Vær obs på at noen av bryggeriene melder at det minker på lageret.

7 Fjell Bryggeri

Skulle du befinne deg i Bergen er det selvsagt kalenderen fra 7 Fjell som gjelder.

Denne kommer med det bryggeriet kaller 24 enheter. Litt undersøkende journalistikk får frem at dette i alle hovedsak er øl, men at det og dukker opp noen ferdigblandede drinker som de har i sitt utvalg. Og en av flaskene er vistnok ninja-inspirert. Noe merch ryktes det og at de har puttet oppi.

Denne frister meg stort, men jeg har allerede én - og min kone truer med sofanetter om jeg kjøper flere.



Bergen: 7 Fjells Nettbutikk.

Pris: 1 395,-

Frakt inkludert.

Disko Brewing

I Lier ligger Disko Brewing, som har angrepet dette på en litt annen måte. De har rett og slett plukket opp telefonen og ringt rundt til sine venner på andre bryggerier.

De fikk napp hos:

Bygland Bryggeri

Haandbryggeriet

Humbrygg

Raa Brewing

Slaktern Brygghus

Wettre Bryggeri

Edel Sider

Kalenderen rapporteres å være fylt opp med en god blanding av øl og bokser på 0,33; 0,44 og 0,5 + litt diverse annet - som skal være en god miks av juleøl, pils, sider, humla hipsterøl og annet snacks.

Jeg sier absolutt ikke nei takk om noen vurderer å gi meg en slik kalender på farsdagen, men hold for all del samvittigheten utenfor.

Hun mener slips er spennende nok.

Lier/Viken og omegn: VIPPS: 588398 (Disko Brewing), velg julekalender. Utkjøring i Lier eller henting på bryggeriet.

Pris: 1 399,-

Lokalbrygg

Nystartede Lokalbrygg, som tar mål av seg til å kunne selge «postordreøl» til de aller fleste kommuner i landet, slår til med egen kalender. Her har de samlet øl fra noen meget solide bryggerier.

Disse er:

Baatbryggeriet

Beer Flag

Disko

Drum Brew

Fjordfolk

Grünerløkka Brygghus

Homborsund Bryggeri

Jåttå Gårdsbryggeri

Lervig

RAA Brewing

Skifjorden Bryggeri

Skudenes Bryggeri

Trysil Bryggeri

Inneholder både 330, 440 og 500 ml flasker og bokser, og har et smaksnotat til hver luke med en beskrivelse av dagens øl.

Kan jeg ha en slik på jobben, slik at kona ikke får vite om den?

Det meste av landet: Lokalbryggs Nettbutikk (sjekk om de kan sende til deg).

Pris: 1 399,-

Fri frakt for de som bestemmer seg raskt.

De andre

Noen savner muligens bryggerier som Kinn, Ægir, Færder, Nøisom, og Klokk & Co.

Disse skal være å finne, sammen med Lervig, i en kalender som Norgesgruppen skal distribuere. Ut fra min erfaring med butikkjeder har jeg ikke engang gjort et forøk på å finne ut mer om denne.

Nøgne Ø er ikke med på noen kalender, men er blant dem som egner seg glimrende om du vil sette sammen din egen kalender med polvarer.



God advent!