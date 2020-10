Julia tar til tårene etter «Luksusfellen»-ekspertenes strenge beskjed

På et halvt år gikk nesten 80.000 kroner til restaurant- og barbesøk.

På et halvt år har Julia Christin Fremo (27) fra Trondheim trukket kortet 270 ganger på restauranter og barer.

Det tilsvarer at kortet har blitt trukket halvannen gang per dag, og i måneden bruker hun i snitt 17.000 på mat og drikke hver måned. På et halvt år har det gått 79.000 kroner.

I tillegg har hun et skyhøyt forbruk på interiør og sminke, og det går langt mer penger ut av kontoen enn inn.

Det bekymrer Lene Drange og Hallgeir Kvadsheim.

– Et voldsomt forbruk

Sett utenfra later mye til at Fremo har alt på stell. Hun jobber hundre prosent, har ikke de store utgiftene og leier en leilighet til 7000 kroner i måneden. Hun spanderer gjerne på vennene når de er ute, noe som skjer flere ganger i uken.

Pengene flyr og gjelden vokser stadig. Ekspertenes jobb blir å stoppe det før det går for langt.

Fremo skiller seg ut fra mange tidligere «Luksusfellen»-saker med tanke på at forbruket hennes er såpass ferskt. Mens ekspertene vanligvis må rydde opp i gammel gjeld, må de denne gangen stoppe deltakeren før ting går for langt.

SKYHØYT FORBRUK: Fremo har ikke nødvendigvis så høy gjeld, men sliter med et mye høyere forbruk enn hun har råd til. Foto: TV3

– Noen av deltakerne våre er glade i å feste, men ofte er det noen år siden. Det er sjelden vi har en deltaker med et så nytt forbruk. Men her kommer vi inn veldig rett etter det har skjedd ting, forteller Lene Drange til Nettavisen og legger til:

– Og det er et voldsomt forbruk. Man kan jo kjenne seg igjen på noen ting, men hun har jo veldig dyr smak.

– Sjokkerende og trist

Selv tror Fremo at hun har en gjeld på mellom 200 og 250.000 kroner. Det stemmer relativt bra. Inkludert studiegjeld skylder hun 202.482 kroner. Med andre ord ikke den høyeste summen «Luksusfellen»-ekspertene har sett tidligere, men likevel ser de på det som bekymringsverdig.

Bare tre uker før Drange og Kvadsheims besøk, fikk nemlig 27-åringen et nytt kredittkort med 25.000 kroner. Disse pengene er allerede brukt opp. Dagen før ekspertene kom var Fremo ute og brukte penger på både restaurant og på bar.

– Det er jo både sjokkerende og trist. Men samtidig kan jeg skjønne at man blir litt engstelig når «Luksusfellen» skal komme på besøk. At man vil snakke med vennene sine, ta en tur ut og roe ned. Jeg kan jo skjønne det, forteller Drange.

Det at det enorme forbruket er såpass ferskt gjør imidlertid at de enda tydeligere må endre vanene til Fremo.

Bryter ut i tårer

Drange og Kvadsheim ser seg derfor nødt til å få Fremo til å innse alvoret i situasjonen, og konfronterer henne med en planlagt bursdagsfeiring hun allerede har lagt mye penger i.

Se klippet fra episoden i videoen øverst i saken!

Lokale og pynten er allerede i boks, men Fremo får streng beskjed om å avlyse. Da reagerer hun med tårer.

BEKYMRET: Hallgeir Kvadsheim og Lene Drange er svært bekymret over Fremos økonomi. Foto: TV3

– Det er virkelig ikke for være slemme, men hun må skjønne at hun må begrense seg. Man trenger ikke full «party pack» og eget lokale hver gang man skal feire bursdag, sier Drange.

Eksperten legger ikke skjul på at det ikke er noe morsomt å dele dårlige nyheter som får deltakerne til å gråte.

– Selvfølgelig, det er jo alltid tøft å gi en slik beskjed, men akkurat med hun her, som allerede har festet en del, så er det til hennes eget beste. Og det forstår hun også. Jeg tror mer det går på den erkjennelsen av at hun har brukt for mye.

TAR TIL TÅRENE: Julia Christin Fremo tar til tårene når hun får beskjed om å avlyse bursdagsfeiringen sin. Foto: TV3

Drømmer om egen leilighet

For å nå drømmen om å bli gjeldsfri og en dag kjøpe sin egen leilighet, må Fremo kutte forbruket drastisk.

Det å bruke 11.568 kroner på interiør på et halvt år og 13.556 kroner på sminke i det samme tidsrommet, går ikke i lengden. Dette skjønner hun også selv når hun ser tallene.

ENORMT FORBRUK: På et halvt år har Julia Christin Fremo brukt 79.000 kroner på restaurant- og barbesøk. Foto: TV3

Fremo må også kutte på flere andre poster, slik at hun slipper å ta opp ny gjeld for å betale løpende avdrag. Med hjelp fra Drange og Kvadsheim får hun et helt nytt budsjett å forholde seg til, og 27-åringen må også selge unna flere ting.

Nettavisen har tatt kontakt med Fremo, som foreløpig ikke har besvart våre henvendelser.

Om Julia Christin Fremo klarer å gjøre som ekspertene sier kan du se i «Luksusfellen» på TV3 onsdag klokken 20.30.