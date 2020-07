Julianne Nygård venter sitt andre barn

Julianne Nygård og ektemannen Ulrik Nygård skal bli tobarnsforeldre.

Blogger Julianne Nygård, også kjent som Pilotfrue, venter barn med ektemannen Ulrik Nygård, skriver Dagbladet.

Det er Nygård selv som avslører nyheten på Instagram.

- Familien Nygård vokser og det betyr at Severin skal bli storebror, skriver Nygård i innlegget.

FORELDRE: Julianne og Ulrik Nygård skal bli tobarnsforeldre. Foto: NTB SCanpix

Åpen om det vanskelige

Ekteparet Nygård har en sønn fra før av, Severin (2). Han ble født i juni 2018, og Nygård var åpen om at de lenge slet med å bli gravide.

Severin kom nemlig til verden etter totalt fire prøverørsforsøk og tre spontanaborter.

Allerede i fjor sommer, da Severin var bare ett år gammel, avslørte paret at de ønsket seg flere barn, men at de så mørkt på prosessen.

- Vi har lyst på barn, men ikke hvis det blir en like lang og tøff prosess som sist. Enten så skjer det, eller så finnes det alternativer, sa Ulrik til Nettavisen.

- Hvilke andre alternativer? Kunne dere vært åpne for adopsjon?

- Vi har vært åpne for det, ja, sa Julianne til Nettavisen den gang.

Sluttet i Bloggerne

Paret var lenge profiler i «Bloggerne» på TV 2, men ga seg i 2019.

- Planen er at vi skal lage noe som er mer vårt eget. Det handler mer om at vi vil ha mer tid på skjermen selv, i stedet for å dele det med så mange andre, sa Ulrik til Nettavisen da.

Til tross for at Nygård delte mye fra svangerskapet, har de ikke ønsket å eksponere Severin i noe særlig grad.

- Vi har alltid hatt en plan om at Severin ikke skal bli eksponert mer enn nødvendig. Men vi tar han med på det som er naturlig fra vår hverdag, men vil ikke bruke han til å eksponere oss selv, sa Ulrik til Nettavisen i 2019.