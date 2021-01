Julianne «Pilotfrue» Nygård ble mamma igjen

Deler gladnyhet på Instagram.

Influenser Julianne Nygård (30), kjent som «Pilotfrue», og ektemannen Ulrik Nygård (40) er nå blitt tobarnsforeldre.

Det avslører 40-åringen i et innlegg på sin private Instagram-profil, der han ifølge Se og Hør har delt en video av kona i sykehussengen der deres nyfødte sønn ligger i armene hennes.

Fra før av har ekteparet sønnen Severin (2), og deres andre sønn har fått navnet Søren.

Julianne Nygård gjestet i november Nettavisen-podkasten «Schendis», der hun blant annet snakket om fødselsangst.

Barn nummer to

Det var i juli 2020 at ekteparet Nygård avslørte at de ventet barn igjen. Også denne nyheten ble delt på Instagram.

«Familien Nygård vokser, og det betyr at Severin skal bli storebror», skrev influenseren den gang.

Familieforøkelsen var åpenbart en gledelig nyhet, ettersom paret tidligere hadde uttalt at de så mørkt på prosessen med å få barn igjen etter en lang vei mot graviditet nummer én. Sønnen Severin ble født i 2018 etter totalt fire prøverørsforsøk og tre spontanaborter.

– Vi har lyst på barn, men ikke hvis det blir en like lang og tøff prosess som sist. Enten så skjer det, eller så finnes det alternativer, sa Ulrik Nygård til Nettavisen da sønnen Severin var ett år gammel.

I samme intervju sa kona at de blant annet var åpne for å eventuelt adoptere, men i stedet ble hun altså gravid igjen et år senere.

