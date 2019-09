Justin Bieber innrømmer rusmisbruk i en tidlig alder

I et langt innlegg på Instagram forteller stjernen om et heftig rusmisbruk - og at ekteskapet reddet ham.

Stjernen har under innlegget, som er et bilde av en lengre tekst, skrevet «håper du har tid til å lese dette, det kommer fra hjertet».

– Det er vanskelig å komme seg ut av sengen om morgenen når du er overveldet av livet ditt, fortiden din, jobb, ansvar, følelser, familien din, penger og forhold, starter Bieber innlegget.

Deretter går han videre med å fortelle om at slikt kan få en til å havne i en ring av skuffelse etter skuffelse, og forteller at han lett kan sympatisere med folk som føler seg på den måten.

Hadde alt «alle» ønsker seg - var fortsatt ikke fornøyd

Bieber forteller videre om at han slet med å endre tankegang, men at han har hatt god støtte rundt seg.

– Du skjønner, jeg har mye penger, biler, klær, privilegier, prestasjoner og priser, men jeg var fortsatt ikke fornøyd.

Bieber vokste opp i Canada med to foreldre som fikk ham da han var 18 år, og både Bieber og familien har tidligere vært åpne om at de hadde lite penger og trange kår.

– Jeg vokste ikke opp i et stabilt hjem, foreldrene mine var 18 år, uten penger og fortsatt unge og rebelske.

SLET: I april 2013 gjestet Justin Bieber Norge og Telenor Arena, men i virkeligheten innrømmer han at han på denne tiden brukte sterke narkotiske stoffer. Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Innen jeg var 20 hadde jeg gjort alle feil jeg kunne

Justin ble kjent gjennom YouTube hvor han laget enkle musikkvideoer, og karrieren hans eksploderte i ung alder. I innlegget forteller han at hele hans verden endret seg da han gikk fra en vanlig gutt til en verdensstjerne i et tidsrom på et par år.

Han peker på at mange barnestjerner ikke klarer seg så bra i voksen alder.

FRA NULL TIL HUNDRE: – Jeg gikk fra å være en 13 år gammel gutt fra en liten by, til å bli beundret fra alle kanter av verden, med millioner som sier hvor mye de elsker meg og hvor flott jeg er, skriver Bieber i innlegget. Her fra 2012. Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP

– Alle gjorde alt for meg, så jeg lærte meg ikke fundamentene i være ansvarlig. På dette punktet var jeg 18 år, hadde ingen kunnskaper om den virkelige verden, med millioner av dollar og tilgang til alt jeg ville ha, skriver Bieber og fortsetter:

– Innen jeg var 20 hadde jeg gjort alle feil jeg kunne, og gikk fra å være elsket til å bli latterliggjort.

Innrømmer kraftig rusmisbruk

Bieber forteller at det å stå på scenen bidrar til en lykkerus som sørger for at man går fra lavt til høyt og tilbake på lavt igjen på kort tid. Disse svingningene mener Bieber er vanskelig å kontrollere på egenhånd.

– Jeg begynte å gjøre ganske sterke narkotiske stoffer da jeg var 19 og mishandlet alle forholdene mine, skriver Bieber åpenhjertig.

Han forteller at dette førte til at han ble ergelig, at han ikke hadde respekt for kvinner og at han var mye sint.

REDNINGEN: Her er Justin og hans fremtidige kone Hailey Baldwin fanget av paparazziene i 2015. Tre år senere ble paret mann og kone. Foto: PA Photos/Jma

– Jeg ble fjern for alle som elsket meg og jeg gjemte meg i skallet til denne personen jeg hadde blitt. Jeg følte det aldri kunne snus rundt.

Likevel har Justin Bieber alltid hatt, og deklamert, en sterk gudstro, og han mener det er Gud som førte ham i den retningen han er i dag.

Ekteskapet reddet ham

Neste uke feirer Justin Bieber og kona, og modellen, Hailey Baldwin sin aller første bryllupsdag. Han forteller at det nettopp er ekteskapet som har reddet ham.

– Nå navigerer jeg den beste sesongen i livet mitt - ekteskapet, som er et vilt, fantastisk, nytt ansvar. Du lærer tålmodighet, tillit, forpliktelse, godhet, ydmykhet og alle de tingene det ser ut til for å bli en god mann.

Bieber avslutter det sterke innlegget med å si følgende med caps lock:

– Vær snill i dag, vær modig i dag og elsk mennesker i dag, ikke etter dine egne standarder, men med Guds perfekte, ufeilbarlige kjærlighet.

Hylles for åpenheten

Under innlegget har flere kjendiser sett sitt snitt til å takke og hylle Bieber for åpenheten hans.

– Stolt av deg, skriver hans mangeårige manager Scooter Braun.

I TYKT OG TYNT: Justin Bieber har et nært forhold til manageren Scooter Braun, her i London i 2015. Foto: Yui Mok/PA Wire

– Elsker å se dette så mye, mann, skriver Cody Simpson, også han barnestjerne som begynte på YouTube, ikke ulikt Bieber selv.

– Wow, takk for vitnesbyrdet..jeg trengte virkelig dette. Måtte Gud velsigne deg for alltid, lillebror, skriver en annen ung stjerne som ble oppdaget på MySpace, nemlig artisten Sean Kingston. Med Bieber har han låta «Eenie Meenie».

