K-popstjernen Goo Hara (28) funnet død i sitt hjem

K-popstjernen Goo Hara, kjent fra jentegruppa Kara er funnet død.

Det skriver flere utenlandske medier søndag. Ifølge Independent ble 28-åringen funnet død i sitt hjem i Seoul søndag.

- Vi fikk melding om et dødsfall 24. november klokken 18.30 koreansk tid, skal Gangnam politidistrikt ha opplyst i en pressemelding, ifølge avisen.

- Vi etterforsker for tiden årsaken.

Hara var tidligere medlem av jentegruppa Kara. Etter at gruppa ble oppløst debuterte hun som soloartist med EP-en Alohara (can you feel it).

BBCs korrespondent i Sør-Korea, Laura Bicker, skriver på Twitter:

- Den sør-koreanske kjendisen Goo Ha-ra, et tidligere medlem av K-popgruppa Kara er funnet død i sitt hjem. 28-åringen ble funnet død omkring 18.00. Vi venter på mer informasjon. Så trist.

Nyheten om Haras død kommer ikke lenge etter at tidligere medlem av K-popgruppa F(x), Choi Jin-ri (25), kjent som Sulli, ble funnet død i sitt hjem nær den Sør-Koreanske hovedstaden.

