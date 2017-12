Kabinpersonale mener du ikke bør spise på fly - ernæringsfysiologen sier rådet er «uansvarlig»

Kabinpersonale hevder de har funnet ut hvordan å slippe unna jetlag, men rådet er omstridt. - Uansvarlig, sier ernæringsfysiologen.

Enkelte som jobber som kabinpersonell mener at nøkkelen til hvordan man unngår jetlag på lange flyvninger, er å droppe å spise underveis.

Rådet er svært omstridt, men fikk mye oppmerksomhet da Melissa Biggs Bradley, grunnleggeren av luksusreiseselskapet Indagare, uttalte til Bloomberg at hun sverget til det:

- De fleste overspiser fordi det er en avledning eller en måte å få tiden til å gå på, men til og med den beste flymaten er oversaltet og konservert sånn at den tåler mikrobølgeovn. Jeg spiser noe et par timer før jeg går på flyet, men ellers er det ingenting enn masse, masse vann, sier hun.

- Hevder fordøyelsessystemet stopper opp

- For ti år siden sa et medlem av kabinpersonellet på Singapore Airplanes, på det som på den tiden var den lengste flyturen i verden (17 timer fra Singapore til New York) til meg at det beste trikset hennes var å ikke spise når du er i lufta. Enkelt sagt, når man er høyt oppe i lufta, stopper fordøyelsessystemet ditt opp.

Hun hevder altså at mange flyverter mener at det beste tipset er å ikke spise på flyturen.

- Noen har sagt til meg at det er som å være bedøvet. Når du kommer deg av flyet, starter alt opp på nytt igjen og fordøyelsessystemet ditt får så mye mer arbeid å gjøre og på grunn av dette føler du deg ekstra trøtt.

- Ikke vitenskapelig grunnlag

Saken har blusset opp igjen nå i julen, og Independent - som har omtalt debatten - skriver at det beste rådet er å holde deg hydrert og spise når du er sulten på lange flyvninger.

Insider snakket med en ernæringsfysiolog som avkreftet påstandene til Bradley.

- Påstandene om at fordøyelsessytemet ditt stopper opp på flyvninger, har ikke noe vitenskapelig grunnlag, sier Carolyn Pallister, klinisk ernæringsfysiolog Public Health Manager ved Slimming World til nettstedet.

- Ved å nekte deg selv å spise i lange perioder av ganger, er det sannsynlig at du kommer til å føle deg svak, skjelven og til og du kan til og med få hodepine og bli i dårlig humør.

Ernæringsfysiolog Jennifer Cassetta sier seg enig og går så langt som å kalle rådet for "uansvarlig". Samtidig minner hun på at fly har toaletter av en grunn: "det betyr at fordøyelsessystemet ditt er oppe og i gang."

