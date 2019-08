Kaffe omtales som en «mirakeldrink». Dette viser forskningen

Det er liten tvil om at kaffe har en helsebringende effekt, men hvor mange kopper bør man drikke per dag?

Nordmenn ligger ikke bare i klamydiatoppen, pornotoppen og lykketoppen, vi ligger også i kaffetoppen.

Årlig importerer vi rundt ti kilo kaffe per voksne innbygger til Norge, altså rundt 40.000 tonn kaffe i året, viser tall fra SSB. Det gjør at vi suser rett inn på andreplass i verden på lista over mest kaffetørste nasjoner - kun slått av finnene.

Voksne nordmenn drikker i snitt fire kopper kaffe per dag, totalt 1370 kopper kaffe per år.

Kaffeforbruket går riktignok litt ned. I 2018 importerte vi ni prosent mindre kaffe enn året før, og dette er det laveste tallet siden 2009.

Er det gode nyheter?

Kanskje for miljøet vårt, men hva med helsa? Der strides de lærde, men hvis vi ser på forskningen, finnes det utvilsomt mye positive effekter ved å drikke kaffe hver dag.

Nettavisen har omtalt en rekke studier på helseeffekter av kaffe, og inspirert av Inc. Magazine har vi samlet den fremste forskningen i en samlesak om det som fremstår som en mirakeldrink for helsa vår:

1. Kaffe gjør at du lever lenger

En studie fra 2018, hvor over 500.000 briter ble fulgt over 10 år, gjorde følgende funn:

Kaffedrikkere lever lenger enn de som avstår fra koffeindrikken.

De som drakk kaffe hadde 10 til 15 prosent lavere risiko for å dø i løpet av 10 år enn de som ikke drakk kaffe. Dette gjaldt også for de såkalte «storforbrukerne», altså de som drakk åtte eller flere kopper om dagen.

- Det er vanskelig å tro at noe vi liker så godt, faktisk er bra for oss. Eller, i alle fall ikke dårlig for oss, uttalte Alice Lichtenstein, en ernæringsekspert ved Tufts University til AP News.

En annen spansk studie fra 2017, med over 20.000 deltakere hadde lignende resultat:

Blant de over 45 år, hadde kaffedrikkerne 30 prosent lavere risiko for å dø for hver andre kopp kaffe de drakk om dagen.

En annen studie, publisert i Annals of Internal Medicine, viser at det lønner seg å drikke to-tre kopper kaffe om dagen.

Her tok amerikanske forskere for seg data fra 185.000 deltakere med ulik etnisk bakgrunn, i alderen 45 til 75 år. Også i denne studien fant forskerne en forbindelse mellom kaffeinntak og økt levetid.

De som drakk en kopp kaffe om dagen hadde 12 prosent mindre risiko for å dø av sykdom, mens de som drakk to til tre kopper reduserte risikoen med 18 prosent.

2. Kaffe reduserer risiko for hjerte- og karsykdommer

At kaffe forlenger livet, er egentlig godt kjent fra tidligere forskning. Kaffe ser ut til å begrense risiko for hjerte- og karsykdommer spesielt.

En studie publisert i 2017 tok for seg data fra mer enn 520.000 mennesker, alle over 35 år gamle, fra 10 ulike europeiske land.

Etter 16 års oppfølging, var rundt 42.000 av menneskene i studien døde. De døde av ulike sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdom og slag.

Etter å ha tatt hensyn til ulike livsstilsfaktorer, som kosthold og røyking, kom forskerne frem til at den gruppen med høyest kaffeinntak hadde mindre sjanse for å dø av disse sykdommene sammenlignet med de som ikke drakk kaffe.

Forskerne vet ennå ikke vet akkurat hva det er i kaffe som gir helsegevinst, men mener altså det er en klar forbindelse mellom kaffeinntak og levetid.

- Vi fant ut at et høyt kaffeinntak var forbundet med en lavere risiko for død uansett årsak, men spesielt for de som led av hjerte- og karsykdommer, samt fordøyelsessykdommer, sier studieforfatter doktor Marc Gunter i IARC.

3. ...men også andre sykdommer

Det er ikke bare hjertet ditt som kan ha godt av å drikke kaffe.

En stor studie fra Harvard, hvor over 200.000 leger og sykepleiere ble fulgt over 30 år, konkluderte med følgende:

Kaffedrikkere har lavere risiko for å dø av hjertesykdom, slag, diabetes, nevrologiske sykdommer - og til og med selvmord.

Drikker du én kopp om dagen, går risikoen ned med seks prosent. Drikker du derimot mellom tre og fem kropper per dag, har du 15 prosent lavere risiko for å dø av disse sykdommene.

4. Kaffe kan redusere stressnivået og gjøre deg lykkeligere

Bare det å lukte kaffe, kan ha gunstig effekt på stressnivået. Ved universitetet i Seoul fant forskere at av rotter som slet med søvn, så var det de som ble utsatt for duften av kaffe, som slappet mer av. Forskerne så blant annet at proteiner i hjernen som er forbundet med stress, endret seg.

En annen studie fra 2015, utført av forskere fra Portugal og Brasil, viste noe av det samme resultatet. Mus som ble gitt koffein viste seg å takle stress bedre enn mus som ikke ble gitt koffein.

LES OGSÅ: 9 gode grunner til å drikke kaffe

Forskerne tror det handler om at adenosinreseptorene i hjernen vår, som aktiveres når vi blir trøtte, blir blokkert av koffein, samtidig som de forhindres fra å reagere på stress ved å eksempelvis bli sint, få problemer med hukommelsen eller bli deprimert.

Kaffe øker også lykkenivået. De som drikker fire kopper eller mer kaffe om dagen, har 10 prosent mindre sjanse for å være deprimerte. Det mener forskere ved National Institue of health.

5. Kaffe reduserer risiko for demens

Kaffe skal også være en effektiv beskyttelse mot demens, viste en finsk studie fra 2009.

Årsaken er at kaffe har en langsiktig virkning på sentralnervesystemet. Kaffe inneholder som nevnt tidligere antioksidkanter og andre stoffer som er nevrologisk beskyttende.

Spesielt beskyttende var det om man drakk mellom tre og fem kopper om dagen, fortalte forskerne.

6. Kaffe holder kroppen ung

I tillegg ser det ut som kaffe faktisk begrenser kroppens aldringsprosess.

Den sorte drikken gjør deg en og en halv til fem og en halv år yngre, biologisk sett vel å merke, viser en studie fra Uppsala i Sverige fra 2015.

Resultatene bekreftes i en mindre studie utført ved Stanford University. Forskerne fulgte 100 mennesker over mange år, og mente at det høye koffeininnholdet begrenset kroppens aldringsprosess.

Og hvor mye kaffe bør du drikke?

Det er altså liten tvil om at kaffe kan være helsebringende, men hvor går grensen på antall kopper om dagen?

Også her strides de lærde.

Ifølge en ny studie utført i Storbritannia, er det det samme for hjertet om man drikker 1 eller 25 kopper kaffe om dagen.

Andre studier har derimot antydet at høyt kaffeinntak kan føre til åreforkalkning. Det legger press på hjertet, og dermed øker risikoen for hjerteinfarkt og slag. En studie publisert i vinter annet fant en studie i mai at den sunne grensen lå på seks kopper kaffe, og at mer kunne øke risikoen for hjertesykdom med 22 prosent.

Den britiske studien mener imidlertid å kunne slå fast at det ikke er noen større sannsynlighet for åreforkalkning for dem som drikker opp til 25 kopper om dagen, enn for dem som drikker mindre enn én.

Flere av de nevnte studiene overfor viser imidlertid at et kaffeinntak på mellom tre og fem kopper om dagen, ser ut til å ha god helsebringende effekt. Altså ligger vi nordmenn, med et gjennomsnittlig inntak på fire kopper per dag, relativt godt an.