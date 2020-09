Kaley Cuoco fikk kritikk for dette. Nå slår hun tilbake

Skuespillerens fans reagerer på munnbind-bruken hennes.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

«Big Bang Theory»-stjernen Kaley Cuocos (34) nyeste Instagram-innlegg sørget for at flere tok til kommentarfeltet med en tydelig beskjed vedrørende «antrekket» hennes.

«Du trenger ikke ha på deg munnbind når du trener».

Cuoco har nemlig på seg munnbind under hoppetau-økten, noe flere hevder er helt unødvendig.

Kommentarer som «Trening med munnbind er farlig», «Ta av deg munnbindet» og «Ikke bruk munnbind når du trener, du trenger mer oksygen» er gjengangere i kommentarfeltet.

Cuoco har åpenbart fått med seg kritikken, men er ikke enig med følgerne sine. Det skriver Fox News.

Slår tilbake

34-åringen har svart på en av de kritiske kommentarene med følgende beskjed:

«For alle dere med munnbind-kommentarer. Jeg bruker munnbind når jeg er i små rom med mennesker rundt meg, noe jeg var. Jeg beskytter både meg selv og alle rundt meg».

Kaley Cuoco forsvarer munnbind-bruken. Foto: NTB Scanpix

Cuoco får også støtte fra flere andre i kommentarfeltet.

«Hvis hun føler seg komfortabel med munnbind på trening, er det bra for henne. Det er hennes valg. Jeg gjør det samme når jeg trener, av respekt for andre. Det er tryggere for deg og de rundt deg», lyder en av kommentarene under videoen.

«Hun er bare et ansvarlig menneske, og det er synd ikke flere er det», skriver en annen.

– Alle synes jeg er gal

Selena Gomez (28) har flere berømte ekser, og har tidligere datet både Justin Bieber (26) og The Weeknd (30).

Selena Gomez og Justin Bieber datet i flere år, men forholdet skulle ikke vare. I dag er Bieber gift med supermodellen Hailey Baldwin, mens Gomez tviler på at hun noen gang vil gifte seg. Foto: NTB Scanpix

De ovennevnte forholdene har imidlertid ikke fungert, og ifølge Gomez selv er det lite sannsynlig at hun kommer til å finne en mann å gifte seg med en dag. Det sier hun i en samtale med den nederlandske Youtuberen Nikkie de Jager.

Ifølge Us Weekly sier nemlig Gomez at det «aldri kommer til å skje» når de to snakker om bryllup.

– Det er morsomt, for jeg slipper sanger som tyder på at jeg har lyst på kjæreste. Men jeg har egentlig ikke det, sier hun.

– Menn er mye arbeid, legger 28-åringen til.

Samtidig hevder Gomez at alle ekskjærestene hennes har en bestemt oppfatning av henne.

– Alle eksene mine synes jeg er gal, så jeg bryr meg ikke.

Gomez har i tillegg til de ovennevnte kjendismennene også blitt koblet til flere andre berømte menn de siste årene, blant andre Charlie Puth (28). Heller ikke dette forholdet varte.

Frykter flere beskyldninger

Stjerneparet Chrissy Teigen (34) og John Legend (41) har de siste årene blitt beskyldt for å involvere datteren Luna (4) i menneskehandel av konspirasjonsteoretikere på internett.

Siden 2018 har flere ifølge Los Angeles Times hevdet at Teigen og ektemannen er med i en sex-ring ved navn «Pizzagate». Modellens hyppige bruk av pizza-emojien i diverse innlegg i sosiale medier er blitt fremlagt som «bevis» av konspirasjonsteoretikerne, noe Teigen har nektet for.

Chrissy Teigen og ektemannen har i flere år vært ofre for en konspirasjonsteori som går på menneskehandel. Foto: NTB Scanpix

I juli blusset ryktene opp igjen, og Teigen så seg nødt til å slette 60 000 Twitter-innlegg for å beskytte familien.

I et nytt Instagram-innlegg skriver 34-åringen at de mange ryktene har ført til at hun ikke lenger tør å være like aktiv i sosiale medier. Blant annet legger hun ikke igjen søte kommentarer på vennenes Instagram-innlegg lenger, da hun frykter en «overflod av pizzagate-galskap».

«Jeg har levd et liv der jeg har bønnfalt mennesker om å like meg og synes jeg er kul, morsom og vennen deres. Også plutselig følte jeg at alle hatet meg. Jeg kunne ikke gjøre noe riktig, si noe riktig», skriver hun.

Videre legger Teigen til at hun vet det er dumt, og at det finnes større verdensproblemer.

«Men ved siden av at verden suger, sugde min lille verden, også. Å gjøre mennesker lykkelige er hele livet mitt. Det er ikke noe annet jeg vil gjøre», skriver hun, og forsikrer om at hun fremover ikke vil bry seg like mye om hva andre tenker om henne.

«Jeg har akseptert at ikke alle liker meg. Selv om jeg ikke liker det, kan jeg leve med det».