Kaley Cuoco måtte få sex-kurs av kollegaen: – Hva er det du driver med?

Innspillingen av «The Flight Attendant» ble en utfordring.

Den amerikanske skuespilleren Kaley Cuoco (35) er for tiden aktuell i HBO-serien «The Flight Attendant», der hun spiller en helt annen rolle enn vi er vant til å se henne i.

Les også: Løpestjernen hadde samboer da treneren fikk følelser for henne. I dag er de kjærester

35-åringen er for mange kjent fra «The Big Bang Theory», der hun gjennom tolv sesonger spilte karakteren Penny.

I løpet av disse tolv sesongene spilte hun inn flere sex-scener, men disse var helt annerledes enn de hun nå måtte gjennom i «The Flight Attendant», sier hun til USA Today.

Se traileren til den nye serien i videoen øverst i saken!

– Jeg hadde mange sånne scener i «The Big Bang Theory», men dette var en ekte sex-scene, sier Cuoco.

Les også: «Farmen»-Karianne Vilde hetses på Facebook: – Voksne damer er helt grusomme mot meg

– Hva er det du driver med?

I serien spiller Cuoco mot Michiel Huisman (39), som hadde langt mer erfaring med «ekte sex-scener».

– Jeg sa til Michiel: «Jeg har aldri gjort dette, har du?» og han svarte: «Ja, 30 eller 40 ganger», sier Cuoco, som til slutt måtte få hjelp fra kollegaen for å gjennomføre scenene.

– Jeg klarte ikke gi alt, og til slutt sa Michiel: «Det ser ut som du henger over et offentlig toalett. Hva er det du driver med?», minnes skuespilleren, som omsider måtte svare at hun ikke hadde peiling.

Dermed fikk hun tips og triks fra Michiel Huisman.

– Så han måtte på pinlig vis lære meg hvordan man har «fake sex», sier skuespilleren.

Les også: (+) Norske Amalie Olufsens (23) sensasjon: På forsiden av Playboy – igjen!

Alkoholisert flyvertinne på flukt

I HBO-serien spiller Cuoco rollen som flyvertinnen Cassie, som under en flyvning møter den mystiske og sjarmerende passasjeren Alex Sokolov.

De to tilbringer kvelden og natten sammen i Bangkok, og morgenen etter våkner Cassie bakfull på et hotellrom - uten noe minne av kvelden før. Ved siden av henne i sengen ligger Alex, brutalt drept og dekket i blod.

Videre følger en dramatisk jakt på svar, der Cassie konstant jobber for å komme seg ut av politiets søkelys.

Samtidig drukner hun panikken i alkohol, og prøver febrilsk å finne svar på hva som skjedde i Bangkok uten å bli arrestert eller drept på veien.

Reklame Nyhet: Nå får du denne bilen som ladbar hybrid