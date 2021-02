Kamala Harris og ektemannen falt for hverandre i voksen alder.

Kamala Harris (56) ble historisk da hun etter årets presidentvalg trådte inn i rollen som USAs første kvinnelige visepresident under landets 46. president, Joe Biden (78).

Samtidig ble Harris' ektemann, Douglas Emhoff (56), USAs første «second gentleman».

Les også: Sex på «Camp Kulinaris»: – Jeg trodde jeg skulle spille inn et familieprogram

Harris og Emhoff møttes for første gang i 2013, da de ble satt opp på en blind-date av felles venner. Emhoff har ifølge Insider tidligere uttalt at det var «kjærlighet ved første blikk» da han møtte kvinnen som ett år senere skulle bli kona hans.

Også Harris likte mannen hun ble satt opp på blind-date med, men hun hadde derimot gjort en del forarbeid før deres første møte. Hun Googlet nemlig sin fremtidige ektemann.

– Bestevenninnen min satte oss opp på en blind-date, og ba meg om å stole på henne. Hun ville at jeg bare skulle kaste meg inn i det, og sa: «Ikke Google ham». Jeg gjorde det, fortalte visepresidenten da hun og ektemannen gjestet «CBS Sunday Morning» i midten av januar, ifølge Harpers Bazaar.

Møtet gikk uansett bra, og i dag har ekteparet vært gift i seks år. Harris er også stemor til Emhoffs to barn.

Les mer Jill Biden blir historisk i Det hvite hus

Ble bonusmamma

Douglas Emhoff var tidligere gift med filmprodusent Kerstin Emhoff (53), og sammen har de sønnen Cole (26) og datteren Ella (21). De var gift i 16 år, før de skilte seg i 2008.

Harris er selv skilsmissebarn, og har tidligere uttalt hvor viktig det var for henne at de begge var sikre på at forholdet skulle vare før hun ble introdusert for barna til ektemannen.

«Jeg var fast bestemt på at jeg ikke skulle involvere meg i livet til barna før Doug og jeg hadde slått fast at vi ville vare. Barn trenger sikkerhet, og jeg ville ikke involvere meg i deres liv som noe midlertidig, for jeg ville ikke skuffe dem», har hun tidligere skrevet i et essay for ELLE om rollen som stemor.

Da hun omsider møtte Elnoffs sønn og datter, gikk det over all forventning, skrev hun i essayet:

«Cole og Ella kunne ikke vært mer innbydende. De er fantastiske, talentfulle, morsomme barn som har vokst til å bli bemerkelsesverdige voksne. Jeg var allerede hekta på Doug, men jeg tror det var Cole og Ella som dro det i land».

Les også: Disse deltar i «Ex on the Beach – Afterski»

– «Momala» betyr mest

Da Kamala Harris offisielt fikk tilbudt jobben som Bidens visepresidentkandidat i november i fjor, hyllet hun familien sin – inkludert barna, som hun nå ser på som «sine egne».

– Til ektemannen min Doug, barna våre, Cole og Ella, søsteren min Maya og til hele familien vår. Jeg elsker dere høyere enn jeg kan uttrykke, var blant det hun sa i talen sin.

Opp mot valget uttrykte 56-åringen også flere ganger hvor viktig familie er for henne.

– Jeg har hatt mange titler i løpet av karrieren min, og visepresident vil absolutt være fantastisk. Men «Momala» vil alltid være den som betyr mest, sa hun i den første talen hun holdt som visepresientkandidat, ifølge Harpers Bazaar.

«Momala» er kallenavnet Harris har fått av stebarna sine.

– Helt unik og virkelig spesiell

Som nevnt opplevde Kamala Harris at Douglas Emhoffs barn tok henne godt imot da de omsider møttes.

Også Cole og Ella opplevde dette møtet positivt.

– Jeg møtte henne, og vi spiste en fantastisk middag. Og da innså jeg at «herregud, Doug har møtt en som er helt unik og virkelig spesiell. Jeg tror det var kjærlighet ved første blikk for oss alle, har Cole tidligere sagt i et intervju med Glamour.

– Da vi møttes føltes det så naturlig. Jeg følte at vi hadde kjent hverandre for alltid, sa søsteren Ella i samme intervju.

Les også: Lettkledd Elizabeth Hurley (55) vekker oppsikt

Kamala Harris og Douglas Emhoff ble erklært for rette ektefolk i august 2014, fem måneder etter at de forlovet seg.

Harris har for øvrig også et godt forhold til ektemannens ekskone, Kerstin Emhoff, noe hun også nevnte i Elle-essayet, der hun blant annet beskrev henne som en «fantastisk mor».

«Vi er gode venner. Noen ganger spøker vi om at den moderne familien vår nesten funker litt for bra», skrev hun.

Reklame Denne ladekabelen sparer strøm, og redder batteriet