«I'm speaking», sa Harris fire ganger i løpet av nattens debatt.

Under visepresidentdebatten mellom demokratenes visepresidentkandidat, Kamala Harris (55), og president Donald Trumps (74) visepresident, Mike Pence (61), natt til torsdag norsk tid, var det flere ting som vakte oppsikt.

Blant annet stjal en uskyldig flue showet da den landet i håret til Mike Pence og ble sittende i to minutter, i tillegg til at Harris' angrep på Trump-administrasjonens håndtering av koronakrisen har skapt flere overskrifter i morgentimene.

I sosiale medier, da særlig på Twitter, er det derimot noe helt annet som får oppmerksomhet.

– I'm speaking

Gjennomgående i løpet av den 90 minutter lange debatten snakker visepresidenten over tiden, og han avbryter også Harris mens hun har ordet. Da sier hun klart og tydelig fra.

– I'm speaking, eller «jeg snakker», sier hun ifølge Mashable minst fire ganger i løpet av debatten.

Innen debatten var over, trendet «I'm speaking» på Twitter.

– JEG SNAKKER: Kamala Harris sier fire ganger i løpet av nattens debatt at hun har ordet etter å ha blitt avbrutt av Mike Pence. Foto: NTB

Dette fordi flere kvinner påpeker at det ikke er uvanlig som kvinne i et mannsdominert yrke å konstant bli avbrutt mens man snakker. Derfor setter de pris på at også Harris bruker frasen kvinner over hele landet i en årrekke har måttet ty til.

«Jeg vil gjerne rope ut til mine med-kvinner i mannsdominerte yrker. Dere vet hvordan det er å si «jeg snakker» når en mann avbryter dere. Fortsett å stå opp for dere selv», skriver journalisten Alexa Ross på Twitter.

«I'm speaking, I'm speaking. – Kvinner overalt, hver dag», skriver en annen Twitter-bruker.

– Alle kvinner følte det

Ifølge Vox avbryter Pence Harris hele 16 ganger i løpet av debatten, mens hun avbryter ham ni ganger.

En studie fra George Washington University fra 2014, viser at menn avbryter 33 prosent mer i samtale med en kvinne enn en mann, noe som kan forklare de mange reaksjonene.

En bruker på Twitter påpeker at Harris faktisk fikk mindre tid til å snakke grunnet avbrytelsene.

«I blandede kjønnsgrupper avbryter menn nesten alltid mer, for så å beskylde kvinner for å holde ordet for lenge eller å avbryte. Selv når Kamala håndterer det, spør hvor mye tid hun har og sier at hun snakker, måtte hun fortsatt smile og akseptere mindre tid. Jeg er så lei av det», lyder innlegget.

«Da Kamala Harris sa 'I'm speaking', følte jeg det. Du følte det. Moren din følte det. Bestemoren din følte det. Alle kvinner på jorden, død eller levende, følte det. Fordi vi vet hva det betyr å bli snakket over, avbrutt, ikke trodd. Ikke vær redde for å si 'I'm speaking'», skriver en annen på Twitter.

Vant debatten

CNN har i ettertid av debatten gjort en undersøkelse der de har spurt leserne sine hvem som vant debatten i deres øyne.

Der har 59 prosent stemt på demokratenes Kamala Harris, og hva gjelder kjønn vinner Harris overlegent blant kvinner.

Blant kvinnelige velgere mener 69 prosent at Harris gjorde en best jobb, og 30 prosent at Pence vant debatten. Blant menn er det jevnere, der 48 prosent har stemt på Harris og 46 prosent på Pence. Harris har altså kommet bedre ut etter debatten enn visepresidenten, ifølge CNNs ferske målinger.

Hun har også økt populariteten sin, ettersom tallene på om velgerne har et positivt inntrykk av henne økte fra 56 prosent til 63 prosent etter debatten. Pence lå på sin side på 41 prosent i målingene til CNN både før og etter debatten.