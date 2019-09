Kan du forutse om kjæresten din vil være utro? Forskere lister opp personlighetstrekk som øker risikoen

- Troverdig forskning, mener samlivsterapeut Frode Thuen, men legger til en helt annen faktor han mener øker sjansene for utroskap betraktelig.

- Mange overlater kjærligheten til følelsene alene, men egentlig er det lurt å ta med seg fornuften og rasjonaliteten inn i etableringen av et forhold. Hvis man relativt tidlig ser at man er ulike, så kommer det nok til å by på problemer.

Psykolog Frode Thuen snakker av erfaring. For det er gjerne ham parene kommer til sånn etter hvert - lenge etter forelskelsesrusen har lagt seg og de «ser klart» igjen.

Vi vet jo egentlig at det er lurt å finne en kjæreste som er litt lik deg selv. Like barn leker best, og de fleste single er derfor på leting etter en som har like interesser, verdier og drømmer for fremtiden.

Det er lurt, men kanskje glemmer vi å snakke om et veldig viktig område av parforholdet - nemlig sex.

Hvor viktig er sex for deg? Hvor ofte ønsker du å ha sex? Er du glad i å prøve nye ting, eller foretrekker du tyve minutter i misjonær etter Dagsrevyen?

Dette er viktig av flere årsaker. Først og fremst fordi såkalt lystproblematikk, hvor den ene har mer lyst enn den andre, er et av de vanligste problemene blant par som sliter.

I begynnelsen, når man er styrt av hormoner som forelskelsen lukker frem, har man gjerne mye sex og sitter derfor med en opplevelse av at man «alltid vil det samme». Det er gjerne først når dopamin-nivået stabiliserer seg og hverdagen slår inn, at man faktisk finner ut om man har de samme seksuelle behovene.

Selv om det helt klart finnes løsninger for par som sliter med lystproblematikk, så er det vanskelig å se for seg at «det bare vil jevne seg ut etter hvert», slik mange håper.

- Sexlyst er en relativt stabil egenskap. Hvis man innleder et forhold til som åpenbart har mye høyere sexlyst enn deg, så vil det by på problemer, sier Thuen, som er professor på Høgskolen på Vestlandet.

Thuen har derfor følgende oppfordring til alle single:

- Ta dette med i betraktningen når du etablerer et forhold. Det vil bli vanskelig for en som er veldig seksuelt orientert å skru ned sexlysten, akkurat som det blir vanskelig for en med lav sexlyst å skru den opp.

PSYKOLOG: Frode Thuen er samlivsterapeut og professor på Høgskolen på Vestlandet.

Tre faktorer øker risikoen for utroskap

Forskning viser i tillegg at sexlyst og seksualitet står sentralt når man ser på faktorer som påvirker sannsynligheten for utroskap.

Psykologen Valerie Guilbault og hennes kolleger ved Universitetet i Quebec forsøkte nylig å svare på følgende spørsmål:

Kan man forutse om partneren din kommer til å være utro?

Forskningen er omtalt i Psychology Today, og publisert i «Journal of Social and Personal Relationships».

De franske forskerne begynte med å definere tre faktorer som, basert på tidligere forskning, ser ut til å øke risikoen for utroskap:

1. Unnvikende tilknytningsstil

Tilknytningsstilen din avhenger, kort og enkelt forklart, av dine erfaringer fra nære relasjoner. Spesielt viktig er forholdet mellom barn og sine omsorgspersoner. Tilknytningen du som barn har til foreldrene dine, påvirker hvordan du knytter relasjoner til andre gjennom hele livet.

Mennesker med en unnvikende tilknytningsstil har gjerne hatt avvisende omsorgspersoner, altså foreldre som ikke har gitt dem den emosjonelle støtten de trengte. De har derfor blitt vant til å måtte klare seg alene (se nærmere forklaring i faktaboksen under).

De har, naturlig nok, heller ikke utviklet gode strategier for å løse konflikter eller snakke om problemer i nære relasjoner. Ved problemer i parforholdet, trekker de seg derfor gjerne unna i stedet for å forsøke å løse problemene via samtale og nærhet.

Personer med en unnvikende tilknytningsstil har derfor økt sjanse for å ty til utroskap, gjerne i et forsøk på å bøte på ensomhetsfølelsen.

Dette er helt i tråd med sexolog Thomas Winther sine erfaringer:

- Når jeg treffer mennesker som er såkalt «notorisk utro», så står gjerne bekreftelsesbehovet sentralt.

Hvis du har vokst opp i et hjem der du sjelden ble sett og bekreftet, er det naturlig å søke det andre steder. Manglende bekreftelse i barndommen kan gå hardt utover selvfølelsen, og behovet for bekreftelse vil da øke - og kanskje følge deg gjennom livet.

- For disse menneskene blir jakten på bekreftelsen viktigere enn for andre. De har lettere for å falle for fristelsen fordi de så gjerne ønsker å fylle det behovet.

Fakta Dette er de ulike tilknytningsstilene ↓ - Tilknytning er et varig emosjonelt bånd mellom to mennesker - først mellom barn og den primære omsorgspersonen og senere mellom kjærester eller ektefeller. - Tilknytningssystemet i hjernen aktiveres av de menneskene som står deg nærmest, og skal sørge for at du ikke blir forlatt. - Den tilknytningen man som barn har til sine omsorgspersoner, får stor innflytelse på hvordan man knytter relasjoner til andre mennesker gjennom hele livet - både til venner, familiemedlemmer og kjærester. - En av de første studiene om tilknytningsstil, ble utført av psykologen Mary Ainsworth i 1970. Over 50 ettåringer og mødrene deres deltok i eksperimentet, som gikk ut på at barna ble etterlatt alene i et rom med en fremmed og deretter gjenforent med mor. Måten barna reagerte på, kartla tilknytningsstilen deres. Ainsworth delte da opp i tre tilknytningsstiler, som man fortsatt i dag: Trygg: Barna ble engstelig når mor forlot rommet, viste tegn til frykt overfor den fremmede men ble glade og trygge når mor kom tilbake. Har du en trygg tilknytningsstil, har du opplevd trygg, forutsigbar og stabil kjærlighet og omsorg. Som barn visste du at du, ved behov, fikk både nærhet og omsorg fra omsorgspersonene dine.

Barna ble engstelig når mor forlot rommet, viste tegn til frykt overfor den fremmede men ble glade og trygge når mor kom tilbake. Har du en trygg tilknytningsstil, har du opplevd trygg, forutsigbar og stabil kjærlighet og omsorg. Som barn visste du at du, ved behov, fikk både nærhet og omsorg fra omsorgspersonene dine. Engstelig: Barna viste enda større tegn til frykt og uro når mor forlater rommet en de med trygg tilknytningsstil, samt viser tegn til frykt overfor den fremmede. Men når mor kommer inn i rommet, kunne de søke kontakt samtidig som de avviste mor. Har du en engstelig ambivalent tilknytningsstil, har du opplevd omsorgspersoner som vekslet mellom å gi emosjonell støtte og avvisning. Som resultat frykter du kontinuerlig avvisning, og kan bli klamrende og krevende fordi du aldri vet hvordan du blir møtt.

Barna viste enda større tegn til frykt og uro når mor forlater rommet en de med trygg tilknytningsstil, samt viser tegn til frykt overfor den fremmede. Men når mor kommer inn i rommet, kunne de søke kontakt samtidig som de avviste mor. Har du en engstelig ambivalent tilknytningsstil, har du opplevd omsorgspersoner som vekslet mellom å gi emosjonell støtte og avvisning. Som resultat frykter du kontinuerlig avvisning, og kan bli klamrende og krevende fordi du aldri vet hvordan du blir møtt. Unnvikende: Barna viste liten tegn til frykt overfor den fremmede og viste liten tegn til interesse når mor kom tilbake. Har du en engstelig/ambivalent tilknytningsstil, har du gjerne opplevd foreldre som er lite sensitive overfor dine behov. Foreldrene har ofte ikke vært tilgjengelig når barna har hatt behov for emosjonell støtte, og barna har derfor blitt vant til å måtte klare seg selv. I ettertid har psykologer konkludert med at det også finnes en fjerde variant:

Desorganisert: Barn som har opplevd omsorgssvikt(sterk mangelfull omsorg, altså alvorlige brister i emosjonell kommunikasjon. Her har omsorgspersonene vært kilden til frykt og utrygghet for barnet.

Kilde: Psykologisk.no og Stiftelsen Tryggere





2. Positiv holdning til tilfeldig sex

Det sier seg egentlig litt selv, men forskning viser altså at mennesker som ser på sex som et uttrykk for kjærlighet og forpliktelse har mindre sannsynlighet for å være utro enn de som enkelt kan skille sex fra følelser.

Vi vet at kvinner oftere angrer på one night stands enn det menn gjør - med mindre de selv har tatt initiativet. Samtidig vet vi at «sosioseksuell orientering», altså holdning til tilfeldig sex, er én av to faktorer som påvirker hvor ofte kvinner selv tar initiativ til sex:

Kvinner som i utgangspunktet er positive til kortvarige seksuelle forhold, eller som skiller mellom sex som noe fysisk og sex som noe emosjonelt, tar i større grad også initiativ til sex.

Altså: Har man et positivt forhold til tilfeldig sex, kan det by på mer sex hjemme - men tilsynelatende også øke risikoen for utroskap.

3. Høy sexlyst

Heller ikke overraskende: De med høy libido/sexlyst har økt risiko for å være utro.

Se for deg at du har godtestopp med ei venninne. Er sjansen større for at du bryter den avtalen hvis du elsker smågodt eller hvis du er en av de som synes «to biter er nok, etter det blir jeg kvalm»?

Det betyr naturligvis ikke at alle med høy libido, er utro. Men hvis mennesker med høy sexlyst er i parforhold hvor de ikke får så mye sex som de ønsker seg, øker risikoen.

I en undersøkelse utført av Aftenposten, svarte hver fjerde mann i et fast forhold at han kunne hatt sex med andre enn partneren sin hvis ingen fikk vite det. Kun hver tiende kvinne sa det samme.

- Menn har generelt sett høyere libido enn kvinner fordi vi har mer testosteron. Vi kan derfor anta at det finnes flere menn enn kvinner som er i forhold hvor de ikke får så mye sex som de ønsker seg, sier sexolog Winther.

Ett personlighetstrekk som varsler fare

Med risikofaktorene etablert, kom forskerne frem til at det er spesielt ett personlighetstrekk som - mer enn noe annet - øker risikoen for utroskap.

De kaller det «sexual passion», altså seksuell lidenskap, og definerer det som en slags kombinasjon av faktor to og tre: Åpen holdning til tilfeldig sex/seksualitet generelt og høy sexlyst.

Mennesker som scorer høyt på seksuell lidenskap, opplever at seksualiteten deres er en svært stor, og tidvis definerende, del av livet deres. De tenker mye på sex, har gjerne hatt en rekke ulike partnere og ønsker å eksperimentere mest mulig.

Det finnes, ifølge den amerikanske psykologen Julian Rotter, to typer mennesker med seksuell lidenskap: Harmoniske og besatte.

De med harmonisk seksuell lidenskap mener de har kontroll på seksualiteten sin, og velger selv når de ønsker å utforske sine lyster. De med besatt seksuell lidenskap opplever derimot at de ikke selv kontrollerer seksualiteten sin, og gir som regel etter for alt av seksuelle lyster og behov - selv når de vet at det vil gi dem problemer.

Gjennom to ulike studier konkluderte forskerne med følgende:

Mennesker med besatt seksuell lidenskap var oftere utro enn de med harmonisk seksuell lidenskap.

Da de med besatt seksuell lidenskp ble bedt om å oppgi årsaker til utroskapen, var dette de vanligste forklaringene:

At de kjente på en sterk fysisk attraksjon, ville ta hevn på sin eksisterende partner, var ute etter et selvtillits-boost eller forsøkte å leve opp til sosiale forventninger.

Fotballspillere og rockestjerner

Thuen mener forskningen er troverdig.

- Det er utvilsomt noe i dette. Mennesker med høy sexlyst, som samtidig lar seg styre veldig av seksualiteten sin, har naturligvis lettere for å være utro enn de som har lav sexlyst og som ikke synes sex er så viktig, sier psykologen.

Han mener imidlertid det er en annen viktig faktor som forskerne ikke har listet opp, men som øker risikoen betraktelig, nemlig tilgjengelighet.

- Har man god tilgang, det vil si at man har mange å velge i samtidig som man faktisk har «draget», så er sjansen større for at man er utro. Hvis man har høy seksualdrift i kombinasjon med rikelig tilgang, da øker risikoen betraktelig, mener Thuen.

- Så da er det sant som folk sier, da? «Ikke bli sammen med rockestjerner eller fotballspillere»?

- Ja, det stemmer nok greit, nikker Thuen med et smil, og fortsetter:

- Problemet er jo bare at slike menn er magneter på damer. Kvinner blir veldig tiltrukket av dem, men så ønsker de samtidig trofaste menn. Det ender dessverre ofte i sorg og svik.

- Men vi tror jo at vi skal forandre dem, vet du. At de skal bli trofaste om de finner den rette. Men det har du ikke noe trua på?

- Nei. Dessverre, men min erfaring tilsier at dere tar feil, altså.