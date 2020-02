Kan du tolke barnets gråt?

Babyer gråter​​​​ - og gråt er barnets kommunikasjon. Hvorfor skal det være så håpløst å forstå hva barnet prøver å si?

Av Henriette Paulsen, fysioterapeut og kvinnen bak bloggen Fysio for barn. Erfaring fra sin jobb på Sykehuset i Vestfold og 20 års arbeid med de minste barna.

Å tolke babyens signaler har stor verdi for tilknytning og samspill. Babyen har sin måte å uttrykke sine behov; tegn til sult, ønske om nærhet og ubehag.

Det kan være vanskelig å tolke disse tegnene, og det er lett å tro at noe er galt når det hverken hjelper å gi mat eller å skifte en bleie.

Bevegelses-uttrykk

Barnet uttrykker også mye gjennom sine bevegelser. Du har kanskje opplevd at barnet kan skyve seg bakover, nesten i bro, når uroen øker. Babyen din har ikke kontroll på bevegelsene de første månedene i livet. Bevegelsene kommer spontant ut i kroppen, og et barn som gråter får økt aktivering og spenningen i musklene kommer tydelig frem. Det lille barnet trenger da hjelp til å samle seg, for å kunne falle til ro.

Selv ikke storesøster klarer å få lillebror til å slutte å gråte. Foto: (Privat)

Kolikk er krevende

Kolikk er en betegnelse som ofte blir brukt på spedbarn som gråter mye. ​​Babyer som har kolikk er ikke syke, men de gråter mye mer enn babyer vanligvis gjør skriver helsenorge på sin nettside. De definerer i tillegg gråten i tid, tre timer gråt, tre dager i uken, i tre uker. Årsakene er ikke definert, men det antas at hvis mor røyker, at barnet svelger luft når det suger av flaske eller bryst, og visse matvarer som mor spiser, kan ha betydning for gråten.

Mange foreldre søker fortvilet etter hjelp, og et mangfold av behandlere tilbyr faktisk å hjelpe deg og barnet ditt. Det som forundrer meg er hvorfor foreldre søker dyre råd, istedenfor å ta kontakt med helsestasjonen og de fagpersonene som jobber der.

Tarmen utvikles

Som helsenorge skriver så sliter mange spedbarn med magen sin frem til tre-fire måneders alder, og at det ofte avtar etter dette. Dette kan ha en naturlig sammenheng med tarmens utvikling. Om du da har prøvd behandling i denne perioden, så er det vanskelig å si om det hadde gått over uansett.

Jeg kan forstå at du har søkt om hjelp til barnet ditt. Men, spørsmålet er om du kunne brukt barseltiden til noe annet, enn på benken til en behandler, hvis det allikevel vil gå over? Hvem sitt ansvar er det å fortelle deg at det ikke finnes dokumentert behandling for luftsmerter hos nyfødte babyer?

Hånd til munn og ansikt er barnets egen måte å stimulere seg selv til ro og behag. Foto: Jenna Norman (Unsplash)

Tilbake til helsenorge sine sider er de klare på at homeopati, akupunktur og urtemedisin ikke har påvist effekt på luftsmerter hos nyfødte og derfor frarådes. Mange får hjelp av kiropraktor, manuellterapeuter og osteopater. Denne type behandling har ingen risiko for å skade barnet, men det er dessverre heller ikke dokumentasjon på effekt. Det samme gjelder fysioterapi. Vi har heller ikke en dokumentert behandling å tilby. Så hva gjør du da?

Hjelp og støtte hjelper

Jeg tror at det som har effekt er at noen gir deg den støtten du trenger i disse ukene, og kanskje månedene det pågår. Det behøver ikke å koste penger. Omsorgsfulle fagpersoner på helsestasjonen, en venninne som kan lytte og avlaste, og en tarm som får tid til å modnes kan være løsningen.

Bare se for deg at babyen din svelger luft under et måltid. Denne luften må komme ut igjen, enten som rap eller promp. Bruk god tid på å få barnet til å rape, det er garantert bedre enn at den dumme luftboblen må vandre gjennom den nyfødte tarmen, til den endelig kommer ut med et brak!

Et tips er også å kontakte Ammehjelpen hvis du opplever at barnet svelger mye luft. Der sitter det kyndige folk som vil prøve å hjelpe deg.

Jeg vil ikke bagatellisere at et barn har vondt i magen. Det er mange tilstander som bør utredes videre, og er barnet ditt vedvarende i smerte, så skal du så klart søke hjelp. Søk da hjelp hos lege så en alvorlig tilstand ikke blir oversett.

Helsenorge skriver at har barnet feber, kraftige brekninger, diaré eller blod i avføringen, eller hvis gråtemønsteret plutselig endres, må du kontakte lege. I noen tilfeller vil veiledning på kumelkfri diett til mor og barn ha effekt, men jeg vil anbefale at du rådfører deg med fastlege eller helsestasjon så du vet hva en slik diett innebærer.

Gråt, søvnmangel og tapre tårer

Jeg erfarer at mange foreldre har prøvd ut det ene og det andre, mistet timevis med søvn, grått sine tapre tårer. Som fysioterapeut har jeg holdt mange hundre, kanskje tusen spedbarn, i mine hender.

Ingenting gir større glede enn når barnet endelig slipper opp spenningen i kroppen og sovner. Foto: (Privat)

De er så forskjellige selv om mye er likt. De trenger trygge, rolige hender. De trenger nærhet og en trygg voksen person. Når du ikke har den roen og tryggheten så be om hjelp. Kanskje du kun trenger en pause, at noen går en tur med barnet ditt, så du får tid til å hente deg inn. Det er viktig å ta vare på deg selv. Barnet ditt trenger en mamma og en pappa som har det bra.

Så sett et kryss på kalenderen når babyen din fyller fire måneder. Sannsynligheten er stor for at mye har endret seg allerede da. Og husk at selv om gråt kan være vanskelig å tolke, så er det sjeldent uttrykk for smerte.

Lykke til, det vet jeg du trenger.

