Kan gå mot James Bond-endring: - Den neste 007 er en mørk kvinne

- Det er et øyeblikk til å miste popkornet av, hevder en kilde tett på filmen.

Innspillingen av den 25. James Bond-filmen i rekken er i full gang, og produsentene skal allerede ha gjort seg ferdig med filming i både Jamaica og Norge.

Nå hevder en kilde tett på filmen å ha kjennskap til en revolusjonerende tvist på den klassiske sagaen om den smokingkledde og martini-drikkende spionen.

Daniel Craig vil igjen gestalte den klassiske rollen som James Bond, men ifølge rapportene skal den mørkhudede, britiske skuespillerinnen Lashana Lynch ha blitt valgt som ny 007. Dermed tar hun over Bonds hemmelige nummer etter at karakteren hans forlater M16.

- Det er en viktig scene på starten av filmen hvor M sier «Kom inn, 007», og inn kommer Lashana (Lynch, journ.anm) som er mørk, vakker og en kvinne, sier kilden til Daily Mail, ifølge The Guardian.

- Pensjonert Bond

Den samme kilden forteller nemlig videre at den nye filmen vil åpne med at Bond nyter pensjonisttilværelsen på Jamaica. Deretter skal han bli kalt tilbake til tjeneste, og møter samtidig kvinnen som har tatt over jobben hans i form av Lynch.

- Det er et øyeblikk til å miste popkornet av. Bond er fortsatt Bond, men han har blitt erstattet som 007, sier kilden.

NESTE 007?: Lashana Lynch, her fra premieren på «Captain Marvel», rapporteres å være den neste til å bære 007-tittelen. Foto: O'connor/aff-usa.com (Pa Photos)

31 år gamle Lynch gjorde sin filmdebut i «Fast Girls» fra 2012, men fikk sitt definitive gjennombrudd i rollen som jagerpiloten Maria Rambeau i superheltfilmen «Captain Marvel» tidligere i år.

Nyheten om at Bonds kjente kodenavn angivelig er på vei til en mørk kvinne har allerede blitt tatt godt imot på sosiale medier. Det skjer kun uker etter at den amerikanske sangeren Halle Bailey ble annonsert som den neste Ariel i Disneys kommende nyinnspilling av «Den lille havfruen».

Ikke problemfritt



Den 25. Bond-filmen, som for øyeblikket spilles inn i Italia og Storbritannia, har vært plaget med vanskeligheter helt siden startfasen av prosjektet.

I 2017 forlot Danny Boyle produksjonen, etter å ha klaget over «kreative uenigheter». «Trainspotting»- og «Slumdog Millionaire»-regissøren ble så erstattet av Cary Joji Fukunaga.

Mens filminnspillingen foregikk på Jamaica skal Daniel Craig ha skadet ankelen sin, mens et filmsett skal ha blitt ødelagt av tre store eksplosjoner på Pinewood Studios i England.

Sett med norske øyne er det flere grunner til å se fram til det nyeste Bond-kapittelet i serien. Ikke bare har det blitt spilt inn scener i Nittedal utenfor Oslo, men det har også gått rykter om at 007-produsentene filmet scener på Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal.

Nettavisen har også grunn til å tro at det norske bandet «Revolt» vil figurere på soundtracket til filmen.

Den foreløpige premieredatoen er satt til 8.april 2020, etter å ha blitt forskjøvet fra oktober i år som følge av regissørbyttet.