Kanadisk selskap har utviklet en ekte «usynlighetskappe»

Et kanadisk selskap som jobber med kamuflasje har utviklet en virkelighetens «usynlighetskappe».

Harry Potter slang på seg sin usynlighetskappe første gang en gang på slutten av 90-tallet. Mange har nok drømt om å kunne eie noe lignende, og nå er ikke lenger usynlighetskapper kun for trollmenn.

Det kanadiske selskapet Hyperstealth, som driver med kamuflasjedesign, har nemlig utviklet Quantum Stealth - en slags virkelig usynlighetskappe, som skal kunne skjule stridsvogner og til og med hele militære tropper.

Materialet skal være papirtynt, skriver blant andre The Telegraph (for abonnenter), og er bygd opp av linser som gjør at lyset bøyes rundt et objekt, slik at det tilsynelatende bortimot forsvinner. Kun bakgrunnen synes. Materialet skal også kunne bøye både ultrafiolett og infrarødt lys.

Et klipp i en video det kanadiske selskapet har laget viser en mann som går bak en slags skjerm som er satt opp foran en vegg. Idet han er bak skjermen, ser vi så vidt at noe beveger seg, men ellers ser vi kun veggen i bakgrunnen. Et annet klipp viser en liten plate foran det som ser ut som en minigressplen. Etter hvert som kameraet beveger seg over platen, får du se tre små biler stående på plenen.

Det høres ganske utrolig ut, men det skal likevel være relativt ukomplisert, og dessuten rimelig.

Et kanadisk selskap har utviklet teknologien til en ekte «usynlighetskappe». Den skal kunne skjule hele militære tropper. Foto: Skjermdump Hyperstealth Corp

IFL Science forklarer at alt materiale har en brytningsindeks, som sier noe om evnen materialet har til å lede lys. For eksempel kan du legge en skje i et glass vann og se at den ser ut som den er bøyd når du ser gjennom glasset. På samme måte ser et svømmebasseng ut som det er grunnere enn det er, fordi når lyset beveger seg gjennom to materialer så endrer vinkelen seg avhengig av brytningsindeksen. Kunnskap om dette kan igjen gjøre at du klarer å konstruere et materiale som skjuler noe som enten står veldig nærme eller veldig langt unna det.

Ifølge nettstedet skal det være den samme måten en jobber på når en lager bilder som ser ut som de er 3D når du ser dem fra riktig vinkel.

Materialet vil altså ikke kunne gi en fullverdig usynlighetskappe. Objektet som skal skjules vil ikke synes, og fargene vil kun påvirkes av bakgrunnen, ikke av det skjulte objektet. Bakgrunnen vil imidlertid forvrenges, slik at du vil se at det er noe der.