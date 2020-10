Kanye West med følelsesladet kampanjevideo: - For å leve drømmen, så må vi ha en visjon

Superstjernen vekker oppsikt med denne videoen, og erklærer at han fortsatt stiller til valg for å bli USAs nye president.

Se video øverst: Dette er Kanye West' sin visjon for USA.

I innspurten mot presidentvalget i USA, tirsdag 3. november, er det kun Donald Trump og Joe Biden som er i fokus, men det finnes faktisk andre kandidater som også stiller til valg, selv om du ikke hører noe særlig om dem.

Les også: Kanye West sier han ikke lenger støtter Trump

Og en av disse kandidatene er musikkartist og produsent Kanye West. 43-åringen er en av verdens mest innflytelsesrike personer i musikkbransjen, og lanserte sitt kandidatur på USAs nasjonaldag 4. juli som «independent», altså en kandidat som ikke har tilknytning til et politisk parti. Et par uker senere ble det hevdet at han hadde trukket seg, men en ny video tre uker før valget viser at det er tydeligvis ikke tilfellet.

Følelsesladet video

Det har imidlertid ikke satt en demper for hans ambisjoner. Tidligere i sommer lanserte han sitt presidentkandidatur, og med tre uker igjen til valget er han ute og «fisker» etter stemmer i en ny og følelsesladet kampanjevideo.

- For å leve drømmen, så må vi ha en visjon. Det skal være fri religionsutøvelse og alle bør tjene hverandre. Alle må løfte hverandre og alle må hjelpe hverandre. Vi må handle i god tro, og være den versjonen av oss selv som Gud ønsker at vi skal være, er noe av det rapperen sier i videoen.

- Han er ute

Det er nok overraskende for mange at West kommer denne videoen nå, siden mange trodde hans kandidatur var over.

Les også: Kanye West trekker seg fra presidentvalget

– Han er ute. Jeg skal si alt jeg vet så fort jeg får avlyst alt, sa Steve Kramer, som ble ansatt av Wests team for å drive presidentkampanjen, til New York Magazine i midten av juli.

Bare noen dager senere stilte han likevel opp på sitt første valgkampmøte i South Carolina, iført en skuddsikker vest.

Kanye West på sitt første valgkampmøte i Nord-Charleston i Sør-Carolina. Foto: Lauren Petracca Ipetracca (The Post And Courier via AP)

#2020VISION

Det var 4. juli, på USAs nasjonaldag, at 43-åringen skrev på Twitter at han stilte som presidentkandidat.

- Vi må komme sammen og bygge vår framtid. Jeg stiller som presidentkandidat for USA, var blant det han skrev, etterfulgt av emneknaggen #2020VISION.