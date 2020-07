Kanye West trekker seg fra presidentvalget - hinter om valg i 2024

– Han er ute, bekrefter rapperens talsperson.

For snaue to uker siden kunngjorde den amerikanske rapperen Kanye West (43) sitt kandidatur foran høstens presidentvalg i USA. Nå trekker han seg.

– Han er ute. Jeg skal si alt jeg vet så fort jeg får avlyst alt, sier Steve Kramer, som ble ansatt av Wests team for å drive presidentkampanjen, til New York Magazine.

#2020VISION

Det var 4. juli, på USAs nasjonaldag, at 43-åringen skrev på Twitter at han stilte som presidentkandidat.

– Vi må komme sammen og bygge vår framtid. Jeg stiller som presidentkandidat for USA, var blant det han skrev, etterfulgt av emneknaggen #2020VISION.

Ifølge New York Magazine hadde West ansatt rundt 180 ansatte til å hjelpe ham med å få navnet sitt på stemmesedler rundt om i landet.

Steve Kramer, som nå altså bekrefter at West har trukket seg, sier at det er skuffende for alle som deltok at kampanjen ikke blir noe av.

– Jeg har ikke noe godt eller vondt å si om Kanye. Alle har sine personlige grunner til at de tar valg. Å stille som president er noe av det tøffeste noen kan gjøre. Det er helt vanlig at en førstegangskandidat går gjennom litt hikke, sier han.

Dårlige resultater

Det er foreløpig ikke kjent hvorfor rapperen har trukket seg, men det er nærliggende å tro at de nylige tallene på hvor mange som vurderte å stemme på ham har noe med saken å gjøre.

Ifølge The Hill fikk West nemlig bare to prosent av stemmene i en nasjonal presidentkandidat-undersøkelse gjort at Redfield & Wilton Strategies nylig, der deltakerne i første omgang fikk velge mellom kandidatene Joe Biden, Donald Trump, Jo Jorgensen og Howie Hawkins. Der ledet Biden med 48 prosent over Trump med 40 prosent.

West ble inkludert i andre runde av undersøkelsen, der han altså kun sikret seg to prosent av stemmene.