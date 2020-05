Kardashian-søsterens spøk får fansen til å rase: – Vær så snill, bruk hodet

Realitysøstrene får krass kritikk på Twitter.

Khloé Kardashians (35) siste spøk mot søsteren Kourtney Kardashian (41) har mildt sagt ikke falt i god jord.

For mens amerikanere landet over sliter seg gjennom koronakrisen, ser de berømte realitysøstrene ut til å ha mer enn nok av nødvendige artikler i hjemmet - inkludert toalettpapir. Det beviste Khloé da hun denne helgen kastet doruller over hele innkjørselen til storesøsterens hus.

Ifølge Cosmopolitan er spesielt toalettpapir en mangelvare i flere amerikanske hjem om dagen, og dermed er det kanskje naturlig at flere reagerer på spøken. Måten Kourtney reagerer på er heller ikke særlig populær i sosiale medier.

Les også: Chris Hemsworths følgere forvirret: – Fødte hun deg da hun var 12 år?

Krass kritikk

Det er Kourtney som har delt en video på Instagrams historiefunksjon der man kan se toalettpapir over hele innkjørselen. Selv kaller hun spøken «genial», og forteller at hun ikke har hatt det så morsomt på flere måneder.

Også mamma Kris Jenner (64) filmet Kourtneys hus, og lurte humoristisk på hvem eldstedatteren har hisset på seg.

Twitter-brukerne er derimot ikke like begeistret som Kardashian-klanen, og det renner inn med kritiske innlegg rettet mot Khloés stunt.

– Jeg trodde ikke Khloé ville være så dum at hun kastet doruller over hele villaen til Kourtney i en tid der mennesker bokstavelig talt sliter med å finne en sekspakning med toalettpapir, er det en som skriver.

En annen ser ut til å være passe lei av Kardashian-familien generelt.

– Khloé dekker Kourtneys hus i toalettpapir med stolthet, selv om det er mangel på toalettpapir verden over. Kan hele denne irriterende familien gå sin vei, vær så snill? lyder et av de kritiske innleggene.

– Glemte dere at mennesker gråter på butikken fordi de ikke engang får tak i toalettpapir? skriver en tredje.

- Tenk før du deler noe sånt

Det er ikke bare Khloé, som var hjernen bak spøken, som får gjennomgå på Twitter. Også Kourtney får kritikk for å i det hele tatt ha delt en video der hun ler av påfunnet.

– Wow, Khloé og Mason (Kourtneys sønn, journ.anm.) kastet toalettpapir over hele hagen til Kourtney, og de sløste bort så mange doruller. Det finnes mennesker som virkelig trenger det og leter etter det. Vær så snill, bruk hodet før du deler noe sånt neste gang, Kourtney, er det en som skriver på Twitter.

En annen påpeker at Kourtney fremmer en miljøvennlig livsstil, og er dermed kritisk til at hun finner spøken morsom.

– Kourtney er så miljøvennlig, men hun ler av alt det bortkastede toalettpapiret i hagen sin. I tillegg er vi midt i en toalettpapir-mangel, lyder innlegget.

En tredje latterliggjør Kourtneys valg om å dele en video av spøken, og påpeker - i likhet med mange andre - at mennesker sliter med å få tak i toalettpapir om dagen:

Verken Khloé eller Kourtney har foreløpig svart på kritikken.

Les også: Denise Richards slår tilbake etter reality-kollegaens fornærmelser