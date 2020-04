Kåres til Paradise Hotels mest skoleflinke: Slik feirer hun

Deltakerne sklei festen i gang inne på hotellet.

Selv om det er påske for noen, er det skoleuke på «Paradise Hotel». Det gjør det ekstra spennende for jentene, som står i fare denne uken og må opp i geografi-tentamen.

Det hele blir en ubehagelig seanse for noen av jentene som umiddelbart begynner å pugge verdensdeler og -hav.

– Jeg har faktisk øvd mye på geografi siden jeg var med på «Paradise»-audition, for da ble vi spurt om det og jeg innså hvor elendig jeg var, forteller Sania Smestad.

Det viser seg at deltakerne ikke har noe å uroe seg for, for flere kniver om førsteplassen og det er bare noen få sekunder som skiller vinneren fra sølvplass.

Til slutt er det Sania som kåres til hotellets beste i geografi, etter god hjelp fra Martin Heier, som var valgt som medhjelper i konkurransen.

Mener hun ikke er hotellets skolelys

Til tross for at hun vant konkurransen, ser ikke Sania på seg selv som hotellets stjerne-elev.

– Jeg tenker egentlig det er Martin og Axel som er hotellets mest skoleflinke. De er smarte og kan faktisk sjukt mye. Jeg ble veldig overrasket og imponert over Martin, han er veldig flink i matte, kunne mye historie og er god i geografi. Jeg tenkte «du er en klovn ellers, hvordan er du så smart?», ler hun.

Sania oppdaget også en annen, uventet ting ved hukommelsen sin mens hun var inne på hotellet.

– Alle snakker om den bobla man havner i, men jeg tror faktisk at den påvirket hukommelsen også. Jeg merket at jeg slet med å huske sangtekster, filmer og serier og ting jeg husker veldig godt ellers, mens jeg var der inne.

Hun ble blant annet overrasket over at hun slet med å svare på spørsmål om andre verdenskrig, både fordi hun er interessert i emnet og besøkte Auschwitz like før hun var med i realityprogrammet.

– Jeg tror det er fordi hjernen er et annet sted når man er der inne, det er så mye følelser og man er så veldig fokusert på det som skjer der inne, at andre ting bare «fader» bort, forteller hun.

Feiret med «Paradise»-tradisjon

Etter bestått historie- og geografitentamen, måtte det selvsagt feires.

Dermed innviet de den tradisjonelle sklia inne på «Fortuna» ved å helle vann og såpe utover gulvet, og så skli nakne bortover gulvet.

– Det er en Paradise-tradisjon og vi hadde snakket lenge om å gjøre det, men det endte med at bare Axel, Ida, Martin og jeg gjorde det, mens de andre så på, forteller Sania.

Hun kan også avsløre at den hjemmelagde Mexico-sklia ikke er på langt nær så digg å teste ut som det kanskje kan se ut.

– Det er faktisk ganske ubehagelig å fly ned de trappene der, var faktisk litt vondt, selv om vi hadde det skikkelig gøy.

Likevel var det én ting som overrasket henne da hun gjennomførte «Paradise»-tradisjonen.

– Når jeg har sett det på tv før har det sett ut som det var mye lenger man kunne skli, men det er ikke veldig langt før du havner i de trappene. Du merker godt de trinna der, for å si det sånn, så jeg er glad jeg ikke har så store pupper, ler hun.