Karianne Vilde bryter sammen etter sengekonflikt: – En idiotisk diskusjon

I mandagens episode går det en kule varmt på «Farmen».

Forrige uke ble Sindre Nyeng valgt til storbonde inne på «Farmen», og tok med seg Kjetil Kirk og Daniel Viem Årdal opp på storbondeloftet – der de alle tre bodde hele uken.

I mandagens episode får gården en ny storbonde, og det er Per Gunvald Haugen som dermed får flytte opp på storbondeloftet. Med seg tar han Karianne Kopperstad og Thor Haavik. Sindre, Kjetil og Daniel må flytte ned igjen.

Når Sindre og Daniel da foreslår å sove på rommet der Karianne Vilde Wølner har bodd de siste ukene, blir det bråk.

– De satt der på sin høye hest etter å ha bodd på storbondeloftet og trodde de kunne bestemme over oss andre, og for meg ble det veldig teit at jeg måtte gi fra meg sengen min bare fordi de ville ha det rommet. Det ble en prinsippsak, sier Karianne Vilde til Nettavisen om hendelsen som til slutt fikk henne til å bryte sammen i gråt på gården.

– Ikke alt som kommer med

Men sengefordelingen er bare den siste dråpen som får det til å renne over for Karianne Vilde.

– Guttene begynte å hakke veldig ned på både meg og Karianne. Spesielt den uken da PG (Per Gunvald) ble storbonde begynte de å føle seg veldig usikre og utrygge, da de sto i fare for å bli valgt som førstekjempe. De lot det gå utover oss, og kanskje da spesielt meg, siden Karianne var på storbondeloftet og jeg ble igjen alene, sier Karianne Vilde.

Hun påpeker at det er mye som ikke kommer frem på tv, og peker blant annet på flere småkommentarer.

– Det virker som jeg overdriver, men det er ikke alt som kommer med. De hakket mye på meg, på alt jeg gjorde og alt jeg sa. Det var konstant. Og når man har vært ti uker borte fra sitt eget liv, innesperret på en gård, blir man veldig sliten.

Skjønner reaksjonen

Sindre forteller til Nettavisen at det aldri var meningen å få Karianne Vilde til å føle seg dårlig.

– Når man har vært der inne så lenge, så blir det til at vi terger hverandre litt. Men det er ikke noe vits at vi går der inne og er uvenner. Vi går oppå hverandre hele tiden og har ingen andre å snakke med. Så det er ikke noe hyggelig med dårlig stemning, sier han om konflikten inne på gården.

Sindre skjønner godt at Karianne Vilde reagerte.

– Vi er tre gutter og en jente, så jeg skjønner at det ble litt tøft for henne. Fra vår side var alt ment som en spøk, men så gikk det litt for langt og da er det bare å beklage. Jeg var veldig opptatt av at alle skulle ha det bra, sier Sindre Nyeng.

Også han påpeker at sengefordelingen ble en utløsende faktor etter mye annet som hadde skjedd.

– Mest av alt ville vi sove der fordi Daniel og jeg liker å ha det kaldt på rommet. Det var det det gikk i. Også synes vi Karianne Vilde var veldig vanskelig på det, og diskusjonen ble aldri helt løst opp i. Så da vi terget henne litt. Etter det ble det bare for mye til slutt, så da rant det nok over, sier han.

– Idiotisk diskusjon

Daniel sier seg enig med Sindre, og synes personlig at det hele utfoldet seg til en idiotisk diskusjon.

– Det var absolutt ikke meningen at hun skulle bli så lei seg, og den diskusjonen om senga var en idiotisk diskusjon. Vi prøvde å legge frem våre argumenter på en saklig måte, men det var ikke så enkelt, sier han til Nettavisen og legger til:

– Men jeg skjønner henne jo, også. Vi var jo en trio på slutten der, Kjetil, Sindre og jeg. Så at hun følte at vi rottet oss mot henne kan jeg forstå. Men det var aldri meningen å gjøre det.

– Hva er det du snakker om?

Karianne Vilde får omsider en beklagelse fra både Daniel og Sindre, og får også god trøst fra de andre deltakerne.

– Det blir amper stemning, men jeg får en unnskyldning og jeg får beholde sengen min, ler hun.

Hun avkrefter samtidig Daniels påstand om at hun egentlig ble lei seg fordi hun ville sove sammen med Sindre.

– Da jeg så det tenkte jeg bare: «Hva er det du snakker om». Han har jo sagt i senere tid at han vet det ikke stemmer. Så jeg tror han bare sa det for å si noe artig. Og for meg handlet det aldri om det. Det var min seng, og det var flere ledige senger, så jeg skjønte ikke hvorfor jeg måtte flytte meg. Det var rett og slett bare det, en prinsippsak, sier Karianne Vilde.

Også Daniel trekker tilbake denne påstanden.

– Jeg tror jeg bare var sliten og irritert, og da sier man bare noe når man sitter der og snakker. Så jeg tror det var mer at hun bare ville beholde sengen sin, sier han til Nettavisen.

