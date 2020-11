Karianne Vilde Wølner er ute av «Farmen»: - La en plan for å ryke

- Jeg synes det var helt grusomt, sier bestevenninnen Karianne Kopperstad om den nervepirrende tvekampen mot Karianne Vilde Wølner.

Det ble en tårevåt episode i søndagens episode av «Farmen», da de to gode venninnene Karianne Vilde Wølner (26) og Karianne Kopperstad (27) måtte møtes til tvekamp.

Med bare tre jenter igjen på gården ble tvekampen helt uunngåelig etter at Inger Cecilie Grønnerød (47) pekte ut Wølner som førstekjempe tidligere denne uken.

- Jeg synes det var helt grusomt, sier Karianne Kopperstad til Nettavisen, som automatisk ble andrekjempe - og som dermed måtte velge hvilken gren de to skulle konkurrere i.

- Jeg synes det var skikkelig, skikkelig vanskelig. Jeg klarte ikke bestemme meg før Mads (programleder Mads Hansen) satte seg ned for å spørre om hva jeg hadde valgt. Da valgte jeg bare kunnskap nesten litt spontant, ler Kopperstad.

TVEKAMP: Karianne Kopperstad valgte til slutt å møte Karianne Vilde Wølner i kunnskap under søndagens tvekamp. Med to poeng vant Karianne Kopperstad. Foto: TV 2

Tapte med en plan

Med to poeng vant Kopperstad over Wølner, og Wølner måtte pakke sakene sine og reise hjem.

Men helt over er det imidlertid ikke for 26-åringen. Som i tidligere sesonger, bare noen kilometer unna «Farmen»-gården, spilles nemlig «spin off»-serien «Torpet» inn. Dit sendes utslåtte «Farmen»-deltakere som i løpet av sin tid på «Torpet» kan kjempe seg inn på gården igjen.

Wølner hadde en anelse om at «Torpet» også var med i denne sesongen. Da hun og Kopperstad, som var blitt bestevenner inne på gården, havnet i den situasjonen de havnet i, la de dermed en plan.

- Jeg var jo veldig klar over at jeg kom til å tape. Så da jeg ble valgt som førstekjempe begynte jeg egentlig å legge en plan om å tape for å havne på «Torpet», slik at jeg kunne vinne meg inn igjen på gården og møte Karianne i finalen som vi hadde drømt om, sier Wølner til Nettavisen.

Lurt av produksjonen

Fremfor å psyke seg opp til tvekamp, brukte Wølner heller all sin tid på tenke ut en plan om hvordan hun skal klare å vinne «Torpet».

- Jeg var så forberedt på å ryke, at jeg i intervjuer med produksjonen begynte å snakke om «Torpet» og hvordan jeg var forberedt på det. Vi skal jo i utgangspunktet ikke vite at «Torpet» er en realitet i denne sesongen også, så produksjonen begynte å si til meg at «Torpet» ikke finnes, forteller Wølner.

- Jeg ble sykt stressa, og de fortsatte å si at det ikke var noe «Torpet» i år selv etter at jeg hadde rølket. Da Mads til slutt forteller meg at det var «Torpet» i år likevel, forstod jeg hvorfor produksjonen lurte meg - de ville jo bare ha min ekte reaksjon på nyheten fra Mads, ler Wølner.

En over gjennomsnittet fornøyd og konkurranselysten Karianne Vilde Wølner ankommer dermed «Torpet». Hvordan det går gjenstår å se i de kommende episodene av «spin off»-serien.

Flere strategier og planer

Planen om å havne på «Torpet», for dermed å møtes i finalen i «Farmen» igjen, er imidlertid ikke den eneste planen de to Karianne'ne la før de to møttes til tvekamp søndag kveld.

For å hevne seg på Inger Cecilie Grønnerød, som var den personen som satte de to venninnene opp mot hverandre, avtalte de at den som tapte skulle velge «Farmen»-deltaker Daniel Viem Årdal som storbonde. Dette for at Årdal, etter planen, skal velge Grønnerød som førstekjempe slik at den gjenværende av Karianne Vilde Wølner og Karianne Kopperstad kan slå Grønnerød ut av konkurransen.

Hvis planen holdes som avtalt er det dermed Kopperstad som har fått på seg oppdraget om å slå ut Grønnerød. Selv uten bestevenninnen Wølner, tror Kopperstad at både planen og oppholdet på gården skal gå helt fint.

- Motivasjonen min har hele tiden vært at jeg skal vinne. Jeg var ikke der for å få venner, men jeg var heldig og fikk en god venninne på kjøpet. At jeg skal klare meg uten henne skal gå helt fint, selv om Karianne var en stor del av oppholdet mitt på gården. Jeg var fortsatt like motivert etter at hun røk ut, sier Kopperstad og røper at seerne kan glede seg til neste uke av «Farmen».