Karianne Vilde Wølner vant «Torpet»: - Deilig å danke ut alle tre

- Gikk akkurat som planlagt, sier Karianne Vilde Wølner til Nettavisen.

Mens Karianne Amlie Wahlstrøm og Mathias Scott Pascual forlot «Farmen»-gården med tårer i øynene, kunne Karianne Vilde Wølner juble over å ha vunnet årets «Torpet» og igjen bli en fullverdig «Farmen»-deltaker.

På Hvalssetra utenfor Hønefoss har nemlig sidekonkurransen «Torpet» blitt spilt inn. Der har utslåtte «Farmen»-deltakere fått muligheten til å kjempe seg inn igjen på gården - og onsdag kveld ble det hele avgjort.

- Det var så sinnssykt deilig å slå dem. Da jeg ankom «Torpet» var jeg den første deltakeren til å splitte opp trioen som hadde vært der fra start, og da var det enda deiligere å danke dem ut alle, sier Wølner til Nettavisen.

Vinner-plan

Wølner havnet på «Torpet» da hun røk ut av «Farmen» for noen uker siden. Da var planen hennes å vinne «Torpet» slik at hun kunne komme tilbake til gården.

- Det er helt sykt at det gikk akkurat slik, sier Wølner.

Ifølge Wølner var hun ganske sikker på at hun kom til å vinne «Torpet»-finalen.

- Før konkurransen var jeg egentlig veldig klar for å få det avgjort. Jeg var rolig, og det er når jeg er stille før stormen at jeg vet at jeg vinner, forteller Wølner som ledet det hele fra start før Mathias Scott Pascual tok innpå.

- Jeg ledet med god margin, men så fikk jeg overtenning. Heldigvis løsnet det igjen, og jeg vant. Det var en helt sinnssykt deilig følelse å henge den siste hesteskoen på plass, fortsetter hun.

- Ikke noe hyggelig

Karianne Amlie Wahlstrøm, Mathias Scott Pascual og Olav Harald Ulstein var deltakere som startet sitt opphold på «Torpet». De har vært med i «Farmen» tidligere, men i tidligere sesonger av programmet.

Gjennom årets «Torpet» har trioen høstet kritikk for at de skal ha tatt i mot de utslåtte deltakerne fra årets «Farmen» på en dårlig måte, og at de skal ha fått flere til å trekke seg på grunna av uhyggelig oppførsel.

Ifølge Wølner er det hold i kritikken. Hun mener trioen inne på «Torpet» var vanskelig å komme seg inn på. Hun forteller at hun følte seg like uvelkommen som de andre deltakerne, men at hun tålte det fordi hun visste at det ikke var for en lang periode.

- Jeg var innstilt å være på besøk, så jeg tålte den kalde skulderen. De løy mye og drev et spill. Jeg ville bare gjøre alt for å vinne, og holdt de negative tankene utenfor, sier Wølner.

Nettavisen har ikke lykkes med å komme i kontakt med Karianne Amlie Wahlstrøm og Mathias Scott Pascual. Til Dagbladet tidligere denne uken stilte imidlertid de begge seg uforstående til kritikken de har høstet de siste ukene.

- På «Torpet» har vi helt klart kjempet hardt for plassen vår, men vi har behandlet alle med respekt og vært gode med alle. Vi har gledet oss til den dagen folk skulle komme inn til oss, høre hva som skjer inne på gården og lære den personen som kommer inn å kjenne, uttalte Pascual til avisen.

- Jeg tar den kritikken med en klype salt. Jeg vet at vi hadde det veldig hyggelig med alle som kom inn på «Torpet». Samtidig er det kampen for tilværelsen, og vi var veldig innstilt på å holde oss inne på gården, sa Wahlstrøm.

