Karina Hollekim røk ut av Mesternes mester

Tidligere freestyle-utøver og basehopper Karina Hollekim (42) tapte mot tidligere skihopper Tom Hilde (31) i kveldens natt-test.

I sjette episode av Mesternes mester var temaet lagånd, for andre gang denne sesongen.

Hollekim sitt lag endte på andreplass i to av øvelsene, og på sisteplass på den aller siste øvelsen.

- Karina og Tom ligger nederst med ti poeng sammenlagt, men siden du Karina gjorde det dårligst på den siste øvelsen, er det du som skal i natt-test, sa programleder Dag Erik Pedersen til deltakerne etter øvelse nummer tre.

Hollekim var den aller første kvinnelige basehopperen på ski, og har gjort det bra internasjonalt innen sin idrett. Men etter en alvorlig fallskjermulykke i 2006, måtte hun legge opp og dagene gikk med til å komme seg på beina igjen.

BLID: Karina Hollekim holdt ut lenge i Mesternes mester til tross for at hun ikke har like god styrke i begge beina på grunn av operasjoner etter fallskjermulykken i 2006.

Kjipt å ryke ut

Hollekim ville kjempe mot Tom Hilde i nattesten.

- Jeg vil velge en real motstander, så den som kommer tilbake til dere er en verdig vinner, sa hun til de andre deltakerne da hun røpet hvem hun valgte.

Det kom ikke som noen overraskelse for Hilde, og han var også aller raskest til å ta imot det første lysende sverdet som falt ned. Målet var å være best av tre, og da den andre lysstaven falt ned tok han og Karina den samtidig. Men på tredje forsøk var den tidligere skihopperen igjen best.

- Det er surt å gå ut, fordi jeg ville veldig gjerne vise meg fram mer i de neste øvelsene som jeg visste ville komme. Samtidig så følte jeg at jeg hadde bidratt så godt jeg kunne, og denne gangen var det min tur til å gå ut, sier Karina Hollekim til Nettavisen.

Hun synes natt-testen var helt forferdelig og utrolig krevende. Det ble ekstra utfordrende siden hun hadde fått krystallsyken bare et par dager i forveien.

- Jeg var ganske svimmel, slet med å hvile og restituere meg, og var mentalt sliten. Jeg følte likevel at jeg klarte å gi Tom motstand og en god kamp, men jeg var forberedt på at jeg kunne gå ut allerede før nattesten, innrømmer hun.

LAGÅND: I sesongens sjette episode var temaet lagånd 2, og her er alle deltakerne som var med. Fra venstre: Karoline Dyhre Breivang, Tom Hilde, Glenn Solberg, Karina Hollekim, Pål Anders Ullevålseter og Hanne Haugland.

En personlig reise

Etter ulykken i 2006 har Hollekim kjempet en kamp mot egen kropp, og har måttet lære seg å gå på nytt, stå på ski igjen, og komme tilbake til sykling og surfing.

- Det er et enormt steg fra det å utfordre seg selv til å konkurrere mot andre tidligere toppidrettsutøvere. Jeg var redd for å være det svake ledd i Mesternes mester, men det er utrolig godt å kjenne på at jeg var likeverdig i enkelte øvelser og hadde noe der å gjøre, sier hun.

Hun forteller at det å være med i programmet har vært en personlig reise for henne, som har betydd veldig mye.

- Mesternes mester fikk fram en side av meg som har vært skjult de siste 12 årene, for jeg har fått kjenne på at jeg fortsatt kan være den lekne jenta jeg pleide å være, forteller hun.

Hollekim trekker spesielt

fram 90-graderen, som var en av de første øvelsene årets deltakere måtte gjennom, og ble et vendepunkt for henne fordi hun visste det var en øvelse som kunne bli vanskelig med tanke på skadene.

- Men her handler det om å håndtere smerte og ha stor viljestyrke, og det vet jeg at jeg har mye av. Jeg sto oppreist til jeg knakk sammen, og jeg gjorde en god figur i øvelsen. Da beviste jeg for meg selv at jeg hadde noe der å gjøre, sier hun.

Venner for livet

Den tidligere toppidrettsutøveren trekker også fram hinderløypen i episode tre, som egentlig betydde enda mer for henne. Hun forteller at de i forkant av konkurransen øvde på å få hverandre over et hinder uten å rive ned stangen.

- Lars Berger prøvde gang på gang å komme over, ved å stå på meg og sparke fra. Han fikk det ikke til, noe jeg syntes var rart fordi han har god spenst. Så skjønte jeg at han var redd for meg, og turte ikke sparke fra, forteller hun.

Etter hun sa fra om at det er hun som setter egne begrensninger, og han må stole på henne når hun sier det er OK, endret alt seg.

- Da sparket han fra så huden flerret av på skulderen min, og kom seg over. Det var et så godt øyeblikk, fordi jeg følte meg likeverdig og trengte ikke bli tatt hensyn til, sier hun.

VIKTIG: Denne øvelsene betydde mest for Karina Hollekim i Mesternes mester. Her er det hun som får hjelp fra Ole Martin Årst og Lars Berger til å komme over hinderet.

Både dette, konkurransene og alt deltakerne gjorde sammen, førte dem veldig nære hverandre. Hollekim forteller at hun har fått venner for livet gjennom Mesternes mester, og møter enkelte av deltakerne jevnlig.

- Vi knyttet nære relasjoner under oppholdet, og jeg ble kjent med menneskene bak gullmedaljene. Vi delte både oppturer og nedturer i livet, og den tilliten vi fikk til hverandre var jeg ikke forberedt på, sier hun.

Lagøvelser

Den første øvelsen i episode seks var sykkelløp. Deltakerne skulle sykle fire kilometer på terrensykkel i en krevende løype i Alfabiafjellene på Mallorca. Laget med best tid ble vinner av konkurransen.

Det var Karoline Dyhre Breivang og Glenn Solberg som vant den første konkurransen.

- Det var fantastisk gøy. Karoline fikk ut det beste av meg, og jeg kunne ikke syklet fortere, sa Glenn til programleder Pedersen etter øvelsen.

Pål Anders Ullevålseter og Karina Hollekim ble nummer to, mens Hanne Haugland og Tom Hilde kom sist.

I den andre øvelsen var det en hinderløype, hvor lagene skulle gjennom to runder og det var om å gjøre å bruke så lik tid på hver av rundene som mulig. Pål Anders og Karoline var best, og kun 0,35 sekunder skilte deres to runder, mens Karina og Tom hadde 1,35 sekunder i tidsforskjell. Glenn og Hanne endte sist, og det var 3,43 sekunder som skilte tiden de brukte på første og andre runde.

Temavinner

I den siste øvelsen var det også hinderløype, og en helt ny øvelse i Mesternes mesters historie: kulebanen. Her var det om å gjøre å frakte så mange kuler som mulig gjennom hinderløypen, og laget med flest kuler ble vinner av konkurransen. Hvis de mistet en kule, måtte de starte på nytt.

BALANSE: I denne øvelsen var det om å gjøre å holde kulen stabil når de fraktet en og en kule gjennom en hinderløype. Her er Karina Hollekim og Glenn Solberg.

Pål Anders og Hanne vant konkurransen, Karoline og Tom ble nummer to, og Glenn og Karina endte sist.

Sammenlagt fikk Pål Anders og Karoline 20 poeng, og Ullevålseter ble dermed temavinner siden han var på vinnerlaget på alle tre øvelsene.