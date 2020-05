Karl slikker Sandra på puppene - så gir han henne kyssenekt

– Det er ikke Love Island vi er med på.

Lukten av finale rett rundt hjørnet gjør de villeste ting med deltakerne inne på «Paradise Hotel».

Derfor bestemmer semifinalistene å koble av med det som skal være en artig lek, nemlig gode, gamle flasketuten peker på.

Det viser seg dog å være en stor blemme.

Først blir Karl Fredrik Førli utfordret til å slikke partneren Sandra Lindgjerdet på puppene, noe han gjør uten protest. Så skal han gi utfordringen videre, og valget faller på Sandras flørt på hotellet Emil Wille Gramstad.

Livets første kyssenekt

Det er dog på én betingelse - Karl nekter Emil å kysse Sandra, og ber henne gi seg med å kysse Emil resten av oppholdet.

– Det er første gang jeg har gitt noen kyssenekt i livet, og det er kjemperart å gjøre, men når folk ikke skjønner at det er et spill, så må man få sånne regler, sier Karl Fredrik til Nettavisen.

Sandra forteller at Karl allerede tidligere på dagen hadde tatt henne og Emil til side, for å be de gi seg med kyssingen.

–Jeg synes det var barnslig. Jeg sier hundre ganger der inne at jeg vil stå med Karl og jeg beviste det. En del av gamet på Paradise er å ha drikkeleker og å kunne gjøre som du vil, sier Sandra.

– Synes du han hadde rett til å kontrollere kyssingen din?

– Nei, absolutt ikke, det var urimelig av Karl å sette det kravet til meg. Det verste jeg vet om er når folk skal fortelle meg hva som er riktig å gjøre. Jeg er sånn at hvis folk skal sette begrensninger til meg, så gjør jeg det motsatte av hva de sier, spesielt på et sted som «Paradise Hotel», sier hun.

Nekter for sjalusi

I lengre tid har Sandra og Emil hatt en flørt inne på luksushotellet i Mexico, og det har tidvis gjort at flere har stilt spørsmål ved Sandras motiver.

– Jeg var overhodet ikke sjalu, men Sandra var partneren min og jeg følte de rotet seg opp i følelser, og det kan ødelegge spillet. Jeg synes de burde klare å droppe det når de var på Paradise, for jeg ville ikke være i risikosonen fordi de egentlig vil stå sammen, forteller Karl Fredrik.

Sandra på sin side ble overrasket over at Karl brått ble så streng.

– Jeg synes det var ganske overraskende, for jeg tenkte aldri på kyssingen med Emil som et problem, og de andre synes ikke det var et problem. For vår del var det bare kos og på gøy, forteller hun.

Mener de burde vært med på annet realityprogram

Karl er av en helt annen oppfatning, og mente Emil og Sandra hadde misforstått hvilket program de var med på.

– Når de skal drive og kysse og være sammen hele tiden, følte jeg de var på et annet «mission» enn jeg var, forteller Karl Fredrik som var innstilt på å vinne når han først var kommet så langt.

– Derfor kunne heller jeg stå med Jenny og vinne med henne, så kunne Sandra og Emil være på «Love Island», ler han.

Sandra mener i sterk kontrast til Karls utsagn at hun ikke var på noen kjærlighets-reality.

– Jeg var også der for å vinne og knuse kula. Jeg visste at jeg ville få flere stemmer med Karl enn Emil. Jeg hadde virkelig sjekket inn for å spille og tok mange tøffe valg, sier Sandra.

Emil på sin side sier i kveldens episode at Karl prøver å så usikkerhet rundt ham, fordi Emil er en sterk spiller.

– Frem til da hadde jeg vært helt chill med alt og jeg gadd ikke være stressa. Men når det er semifinale og ting ballet seg på, så er det spill, da er det ikke surr og chill. Da har man liksom lov til å stresse, mener Karl.

Nekter å bytte partner

Både Emil og Sandra nektet for at de ville stå sammen, men det trodde ikke Karl på. Han fryktet å bli ofret for Emil.

– Jeg trodde ikke på de i det hele tatt, jeg merker når folk har en sånn vibe. Det er Emil sin feil at han ikke klarte å gi seg med det, og de klarte ikke å stoppe, sier Karl.

Til tross for at både Karl og Jenny tilsynelatende er villig til å bytte partner, vil ikke Emil og Sandra stå med hverandre.

– Skulle jeg stått med Emil måtte det skjedd mye tidligere i sesongen, og ikke tre dager før finalen, når Emil var så upopulær som han var. Jeg hadde hatt mulighet til å bytte Karl mot Emil mange ganger, og har ikke gjort det. Jeg sendte hjem Even for å bevise for Karl at jeg ville stå med ham, minner Sandra om.

– Hun hadde surret det til

Til tross for dramatikken innrømmer Karl at han også hadde sitt motiv. Han innså at det var taktisk smart for ham å stå med Jenny i en finale, ettersom Sandra hadde tatt mange upopulære valg inne på hotellet.

– Jeg tenkte at det ikke var så lurt å stå med Sandra. Hun hadde surret det til så mye, men jeg trodde kanskje inntrykket kunne komme seg litt for de andre deltagerne om ting roet seg ned. Jeg ville stole på henne, men det gikk ikke når Emil og hun holdt på sånn.

– Begge har seilt seg gjennom oppholdet

– Følte du at det hele handlet om at Karl hadde fått kalde føtter for stemmer i en eventuell finale?

– Det var absolutt den følelsen jeg fikk. At jeg plutselig skulle stå med Emil kom ut av intet og jeg følte litt at han brukte det som en unnskyldning fordi han egentlig ville bytte meg ut med Jenny.

– Det er ikke til å legge skjul på at Karl og Jenny hadde gjort det sinnsykt bra sammen i en finale, begge har seilt seg gjennom oppholdet uten å ta vanskelige valg og begge var godt likt, sier Sandra.

Derfor ble hun også sint på Jenny på hotellet, fordi hun trodde det var hun som var hjernen bak hele byttet.

– Jeg spilte kanskje litt på samvittigheten til Jenny. Jeg kjeftet på Emil og sa han måtte stå opp for seg selv da han sa at hvis Jenny ville bytte så fikk vi gjøre det. Så jeg gjorde alt jeg kunne for at vi ikke skulle bytte og derfor var det sinnsykt irriterende å ikke bli trodd, avslutter Sandra.