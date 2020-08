Karpe hylles for å gi bort «alle inntekter». Tjener fortsatt penger hver gang låtene deres spilles

Karpe hylles under overskrifter om at de «de gir bort alle inntekter», men som opphavere mottar de fortsatt en sum penger for hver låt-avspilling.

«Hver gang du hører på en av låtene våre, fra Glasskår til SAS PLUS / SAS PUSSY, går alle inntektene rett til «Patel og Abdelmaguid Foundation» («PAF»).»

Det skrev Karpe på Instagram da det ble kjent at de har kjøpt masterrettighetene til alle sine utgivelser og lansert fondet «Patel og Abdelmaguid Foundation», som igjen deler ut penger til små og store prosjekter som «ønsker å bedre situasjonen for flyktninger, asylsøkere og innvandrere».

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Under overskrifter som «Gir bort alle pengene» og «Karpe gir bort alle inntektene sine» ble rapduoen hyllet – av artistkolleger, kjendiser og politikere.

På sosiale medier jubler fansen, og mange har delt nyheten med oppfordring om å spille flere Karpe-låter. For at fansen skal kunne følge med på inntjeningen, har rapduoen opprettet en nettside med en teller som viser hvor mange kroner som går inn på fondets konto, basert på antall streams av Karpes låter.

LES OGSÅ: Arne Hjeltnes med milliontap

Men samtidig som pengene tikker inn til «Patel og Abdelmaguid Foundation», tikker det også penger inn på Chiraq og Magdis konto.

For hver avspilling, mottar rapduoen det som kalles TONO-penger, som er inntektene de får som opphavere av musikken.

SUKSESS: Karpe med Chirag Rashmikant Patel (t.h) og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid vant prisen for årets liveartist under P3 Gull 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Tre ulike rettighetshavere

For alle utenfor musikkbransjen, er musikkrettigheter et relativt komplisert tema. Musikkviter og førstelektor Audun Molde ved Høyskolen Kristiania gir derfor en kort innføring i hvordan rettighetene, og pengene, fordeles når man spiller inn en låt.

Litt enkelt forklart er det tre kategorier rettighetshavere i et stykke innspilt musikk, forklarer Molde:

Mastereier (Åndsverkloven paragraf 20, den som finansierer og som juridisk eier en innspilling)

(Åndsverkloven paragraf 20, den som finansierer og som juridisk eier en innspilling) Opphavere (Åndsverkloven paragraf 3, i Norge som oftest fordelt gjennom TONO-vederlag. TONO er en organisasjon som forvalter opphavsettigheter på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag).

Utøvere (Åndsverkloven paragraf 16, i Norge fordelt gjennom Gramo-vederlag. Gramo ivaretar interessene til artister, musikere og mastereiere, og sørger for at de får betalt når musikken brukes på radio eller i det offentlige rom).

Kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen, utdyper:

– Det er ulike yrkesgrupper involvert i komponeringen av musikken, og innspillingen og fremføringen av den. Enkelt forklart kan vi si det slik: Opphaverne, det vil si komponistene og sangtekstforfatterne, har opphavsretten til låten, og TONO sørger for at de får betalt TONO-vederlag hver gang låten fremføres offentlig, sier han og fortsetter:

– Når låta skal spilles inn, trenger man musikere. De er Gramo-medlemmer, og får sin del av Gramo-inntektene når den innspilte låta spilles på radio. Noen ganger er man både komponist og musiker, slik som de to i Karpe er.

LES OGSÅ: Thomas Alsgaard utfordrer psyken på TV 2: - Jeg er livredd

Når den innspilte musikken skal utgis, kommer nye funksjoner og rettigheter inn i bildet, typisk det plateselskaper og distributører bistår med.

– Her kommer det man typisk kaller for masterrettigheter, som gjerne forvaltes av plateselskaper, og her er det egne inntekter, forklarer Marthinsen.

RETTIGHETER: Musikkviter og førstelektor Audun Molde ved Høyskolen Kristiania (t.h) og kommunikasjonssjef i TONO, Willy Marthinsen, forklarer hvordan rettighetene fordeles. Foto: Heather Ørbeck Eliassen (NRK)/TONO

Får fortsatt TONO-penger

Det er med andre ord flere ulike parter som mottar penger hver gang en innspilt låt spilles: Komponist og eventuelt komponistens musikkforlag, dersom han eller hun har en avtale med et slikt, utøver og distributøren, altså mastereier, som i mange tilfeller er plateselskapet.

– Det Karpe eksplisitt skriver er at masterrettighetene (= plateselskapet) inngår i fondet. Det er disse rettighetene de har kjempet i flere år for å få tilbake, forklarer Molde.

– Karpe skriver selv at «alle inntektene» går rett til «Patel og Abdelmaguid Foundation» hver gang noen hører på en av låtene deres. Er det riktig?

– Nei, det er litt upresist. Men de skriver at det dreier seg om masterinntektene. Jeg synes det er flott gjort av Karpe, de forvalter sin posisjon overfor fansen som forbilder på en god måte, og de forvalter sin posisjon i bransjen gjennom å være de som alltid overrasker og gjør ting litt annerledes, sier Molde.

Martinsen i TONO sier at Karpe fortsatt vil få penger utbetalt fra TONO når deres låter spilles på radio, TV, Spotify, konserter og andre offentlige sammenhenger.

Les også Pappa røpet seg i foredrag: Isabelle Ringnes har solgt luksusboligen

Ønsker ikke å kommentere hvor stor summen er

Karpes manager, Silje Larsen Borgan i Little Big Sister, bekrefter at Karpe fortsatt mottar TONO-penger per avspilling.

I en e-post til Nettavisen, skriver Larsen Borgan følgende:

«100% av masterrettighetene for hele Karpes katalog er overdratt til veldedige formål. Det vil si at alt som ville gått til et plateselskap går til PAF. Hvor mye i kroner og øre dette innebærer oppdateres jevnlig på en teller på nettsidene til fondet. Inntekter fra TONO, konserter, merch ol. er åpenbart ikke en del av masterrettighetene. Den signerte kontrakten ligger ute på PAF.no og Karpes egne kanaler.

I hvilken grad folk vil sensasjonalisere dette er utenfor Karpes kontroll. Derfor har vi offentliggjort den faktiske kontrakten som Chirag og Magdi har signert.»

Nettavisen har videre stilt Larsen Borgan en rekke spørsmål:

- Karpe skriver selv at «hver gang du hører på en av låtene våre, fra Glasskår til SAS PLUS/SAS PUSSY, går alle inntektene rett til «Patel og Abdelmaguid Foundation». Men det stemmer vel ikke når de samtidig får inntekter fra TONO for hver avspilling inn på egen konto?

Larsen Borgan ønsker ikke å kommentere.

- Karpe blir hyllet under overskrifter som «Karpe gir bort alle inntekter» og «Gir bort alt». Selv om dere ikke står ansvarlige for journalistenes overskrifter, eller hvorvidt media har misforstått avtalen Karpe har lagt ut på Instagram, hvorfor har dere ikke korrigert inntrykket?

Larsen Borgan ønsker ikke å kommentere.

Nettavisen har gjentatte ganger etterspurt mer informasjon om prosentfordelingen av inntektene per avspilling, blant annet ved å stille følgende spørsmål:

- Når en Karpe-låt nå streames, hvor stor prosentandel går inn til fondet og hvor stor andel går til Karpe som opphaver?

Larsen Borgan ønsker ikke å kommentere.