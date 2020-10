Karsten Warholm blir satt på plass av kjæresten: - Jeg er fortsatt i sjokk

- Hadde det ikke vært for Leif, hadde jeg nok vært singel i dag, sier Warholm til «Senkveld».

Med sine imponerende prestasjoner på friidrettsbanen, er Karsten Warholm (24) ikke bare en av Norges største idrettstjerner, men også verdens.

I juni tok han blant annet bestenotering i verden på 300 meter hekk under Impossible Games på Bislett.

Samtidig som han er en av verdens beste, og kanskje også mest hektiske idrettsutøver, er Warholm også aktuell med sin egen TV-serie på NRK, «Karsten og Leif». Der får fansen bli enda bedre kjent med hekkeløperen og får et unik innblikk i privatlivet hans.

Blant annet blir seerne bedre kjent med kjæresten Oda Djupvik (24).

KJÆRESTER: Karsten Warholm og kjæresten Oda Djupvik under Idrettsgallaen på Hamar tidligere i år. Foto: Fredrik Hagen (NTB Scanpix)

Satt på plass av kjæresten

Fredag kveld gjester Karsten Warholm og treneren Leif Olav Alnes (63) TV 2-programmet «Senkveld», der programleder Stian Blipp har lagt merke til kjæresten i den nye serien.

- Du har en veldig kul kjæreste. Det jeg synes er kulest med henne er at hun lar ikke Karsten Warholm tro at han er noe. Hun prøver å holde deg litt ydmyk og «nedpå», sier Blipp og henviser til et klipp fra Warholms TV-serie, der Djupvik setter ham på plass.

Se klipp øverst i saken!

Ifølge Warholm ble han oppriktig sjokkert over kjærestens påstander og hevder at han fortsatt ikke er kommet over sjokket.

- Jeg sitter jo her på «Senkveld», så noe må jeg jo ha gjort, ler han.

Takker treneren for at han ikke er singel

Som profesjonell idrettsutøver skulle man kanskje tro at det blir liten tid til overs til både venner og familie.

Spesielt liten tid til kjæresten, ettersom Warholm fortsatt ikke ønsker å bo sammen med henne. I et tidligere intervju med Nettavisen avslørte han nemlig at han aller helst vil bo med kompisene sine.

Men i Warholms situasjon er det likevel kjæresten som er mest opptatt av dem to.

- Det hender faktisk at det er jeg som må be henne av å sette av litt tid til meg, sier han til Stian Blipp og Helene Olafsen.

Det meste av tiden tilbringer imidlertid Warholm med treneren Leif Olav Alnes. Også utover treningstiden pleier de to å tilbringe tid sammen. Da bruker Warholm treneren som en slags psykolog, også.

- Hadde det ikke vært for Leif, hadde jeg nok vært singel i dag, ler Warholm.

Nettavisen har vært i kontakt med Warholms manager, som opplyser at han ikke har anledning til å utdype noe ytterligere.

«Senkveld» sendes på TV 2 fredager klokken 22:15.