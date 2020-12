Karsten Warholm: - Nissen kom alltid etter vårt lille rituale på altanen

Verdensmester på 400 meter hekk, Karsten Warholm, beskriver 2020 som et kontrastfylt år.

I denne julespalten forteller kjente norske personer om sine planer for julen, om hvordan de har opplevd året som har gått og om ønsker for det nye. Fra oss til deg: God jul!

Karsten Warholm (24), friidrettsutøver, verdens beste på 400m hekk:

Hvordan og med hvem skal du feire jul i år? - I år skal jeg feire jul med familien min på hytta i Nordfjord. Det ser jeg veldig frem til.

Hva er ditt beste og verste juleminne? - Jeg kommer ikke på noen dårlige juleminner, men jeg har flere gode minner. Det er ingenting som slår forventningen til jul som jeg hadde som barn. Det var alltid spennende å stå på altanen sammen med min morfar på julekvelden og «lokke» på nissen, for så å vente etterpå for å se om den kom. Nissen kom merkelig nok hver gang på besøk kort tid etter vårt lille rituale på altanen.

- Nyttårsaften, hvordan blir feiringen? - Den blir garantert rolig i år for å følge retningslinjene for smittevern. Det blir middag med familien og muligens så treffer jeg noen få venner utpå kvelden.

Hvis du skal beskrive 2020 i én setning? - For min del har året vært kontrastfylt, glede med idrettslig fremgang, men ellers et svært begrenset år på de fleste andre områder.

Ditt største ønske for 2021? - At vi skal få et covidfritt år i hele verden slik at ting kan begynne å normalisere seg.

Hva er dine planer for det neste året? - Fortsette å trene fram mot det som jeg håper kan bli en normalsesong.

