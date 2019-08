Kastet seg over kameraet da han så hva som hoppet opp av vannet

Vegard (40) sørget for blinkskudd av et noe uvanlig syn.

(Fiskeavisen.no): Det er ikke første gang det har blitt observert sverdfisk i Norge, men det er likevel like spennende hver gang den dukker opp. Fisken har som regel blitt observert sør for Trøndelag, men også observert lengre nord tidligere.

Vegard Hilling (40) stod onsdag kveld i stuevinduet sitt i Vesterålen da han så noe 15 meter fra fjæra hoppet opp. Første tanken hans var om dette var en digger laks, men han hadde aldri sett en laks med sverd.

Når Fiskeavisen tar kontakt forteller Vegard at han aldri har sett en sverdfisk i Norge.

- Aldri sett før! Hoppet rett nedenfor huset så det var kult. Den dukket etterpå opp 500 meter lengre bort, da fikk jeg tatt bilde av den. Den hoppet fire ganger på rad. Var heldig som fikk bildet, forteller Vegard til Fiskeavisen.

Vegard forteller også at sønnen på 11 år som satt i sofaen ble litt forskrekket da Vegard begynte å løpe for å finne kameraet.

– Han satt i sofaen og så bare rart på meg når jeg sprang forbi med kameraet. Jeg ropte til han, at jeg trodde der var en sverdfisk uten at det kom noen videre reaksjon fra han.

Vegard har lenge holdt på med foto, men synes det har blitt for lite tid til å ta bilder av naturen, havet og dyrelivet. Vi i Fiskeavisen er glad for at kameraet ikke var for langt unna denne kvelden. For et sånn blinkskudd ser man ikke ofte.

Lørdag 24.08 melder sydsvenskan.se at det skal også ha blitt observert en sverdfisk i Lomma i Sverige.

Fisken skulle være rundt 2 meter lang. Video av den kan du se nedenfor her: