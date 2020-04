Katarina Flatland er gravid: - Jeg kjenner at jeg skjelver

Venter sitt første barn med ektemannen Harald Meling Dobloug.

I siste episode av podkasten «Åpen journal», kommer programleder Katarina Flatland (30) med gladnyheten om at hun og ektemannen Harald Melding Dobloug venter barn.

Den populære programlederen avslørte at de har med seg en tredje gjest i studio, som nå er på størrelse med en liten sitron.

- Det er veldig koselig, og veldig deilig å endelig kunne si det. Jeg kjenner at jeg skjelver, for nå har vi holdt på denne hemmeligheten i over tre måneder, fortsetter hun., sier Flatland.

Programlederen sier til Nettavisen at hun er overlykkelig over å skulle bli mamma.

- Det føles helt fantastisk. Og så føles det veldig godt og litt som en lettelse og endelig kunne si det. Nå slipper jeg å holde inn magen på fredagens sending, sier Flatland.

Det er Se og hør som først omtaler saken.

Trapper ned

Flatland, som studerer medisin, var nylig gjest i Nettavisen-podkasten « SCHENDIS», hvor hun avslørte at det har vært i overkant travelt de siste årene.

Det har nemlig ikke vært noen dans på roser å kombinere både «Idol»-jobbing, legestudier og egen podkast med ektemannen Harald Dobloug («Åpen journal»).

På spørsmål om datteren til programlederlegenden Halvard Flatland «nailer» alt, forteller hun at medaljen har en bakside.

- Det anbefaler jeg ingen (studere medisin samtidig med mye annet, journ.anm.). Jeg føler ikke at jeg «nailer» alt. For min del går det veldig på bekostning av det sosiale og livet ellers for eksempel. Så jeg vil nok tro veldig mange av vennene mine vil si at «ja, du nailer jobb, men kan godt bidra mer på den sosiale fronten», sa Flatland.

Med ett år igjen av studiene, har hun bestemt seg for å ta en pause fra skolen.

- Nå har jeg tatt permisjon fra studiene det halvåret her, da. Jeg merker det er veldig deilig at man endelig ikke bare har dårlig samvittighet for alle rundt deg. Så nå har jeg det veldig bra og koser meg skikkelig med både jobb og venner.

Korona-karantene

Flatland og Dobloug giftet seg på Fyn i Danmark i 2018, etter å ha vært kjærester i syv år. Dobloug jobber som lege, mens Flatland altså er på sitt siste år som medisinstudent - samtidig som hun er programleder i TV 2.

Flatland er programleder for Idol, men også kjent for å ha ledet håpefulle bønder i «Jakten på kjærligheten». Hun måtte imidlertid i korona-karantene etter en reise til Danmark, så Solveig Kloppen steppet inn som vikar.