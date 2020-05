Kate Middleton og prins William har endret sine sosiale profiler

Selv konservative kongelige i England har profiler på sosiale medier. Nå har Kate Middleton (38) og prins William (37) skiftet navn.

Hertug og hertuginne av Cambridge, prins William og Kate Middleton, har endret navnet på sine profiler på sosiale medier.

Paret skrev tidligere under profilen «Kensington Palace» på Instagram og Twitter, men dette er nå endret til «Duke and Duchess of Cambridge». Paret har også oppdatert profilbildet.

Brukernavnet er fremdeles @kensingtonroyal.

Endringene skjer etter at paret i forrige måned snappet opp eksperten på sosiale medier som tidligere jobbet for Meghan Markle og prins Harry, David Watkins, skriver Fox News.

Watkins har siden april stått oppført som kommunikasjonsrådgiver for hertugen og hertuginneen av Cambridge, og har tilsynelatende hatt hendene fulle.

Profilene til paret har boblet med oppdateringer til tross for at de kongelige har langt færre oppdrag enn tidligere på grunn av koronapandemien.

