Kathrine Sørland avslører ukjent pillemisbruk

Snakker for første gang om misbruket.

Kathrine Sørland (40) er snart aktuell med selvbiografien «Du skal ikke tro at du er noe».

I selvbiografien skriver Sørland ærlig om livets opp- og nedturer, og det er flere til nå ukjente historier som kommer til overflaten. Blant annet skriver 40-åringen om et pillemisbruk i boken, og når hun fredag gjestet «Senkveld» på TV 2 snakket hun for første gang offentlig om misbruket. Et misbruk som startet etter at hun kom hjem fra «Farmen».

Den tidligere «Frøken Norge» hadde en fest hjemme hos seg selv, dagen etter at hun kom hjem. Da skulle hun flytte på en parasoll som landet rett på den ene foten hennes.

- Det ble en flukt

Dermed bar det til legen som skrev ut smertestillende til 40-åringen.

- Jeg fikk noen morfintabletter, og de er helt fantastiske og jeg kjenner ingen smerter. Så skjer det ting i livet mitt etter noen måneder, som gjør jeg ikke har så vondt i tåa, men i sinnet. Da ble det en flukt, for jeg hadde en del slike tabletter igjen.

- Jeg og Andreas flyttet fra hverandre, og jeg flyttet inn i tablettene. Det ble så ille mange ganger at jeg planla neste gang jeg skulle ta en tablett. Jeg lot som jeg hadde vondt for å få tak i nye piller, sa Sørland under «Senkveld» på TV 2.

Hun forteller i programmet at hun sluttet med dem fordi hun gikk tom, selv om hun gjorde mye for å få tak i flere. En annen viktig årsak for Sørland var at hun måtte ta ansvar som mor for sønnen sin.

Ærlig om opp- og nedturer

Kathrine Sørland går også inn på flere andre temaer i boken sin, blant annet om ungdomskjæresten som døde, spiseforstyrrelser, utfordringene som karrieremamma og 40-årskrisen. Hun skriver også om et møte med Donald Trump.

I tillegg skriver hun om skilsmissen fra Andreas Holck.

Sørland og Holck gikk fra hverandre i 2018, etter tolv år som ektepar. Det bekreftet hun overfor Se og Hør.

– Vi skilles som venner. Utover det har jeg ingen kommentar, sa hun til ukebladet den gang.

Eksparet har den tolv år gamle sønnen Leon sammen.