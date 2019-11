Katie Holmes hylles for å vise frem strekkmerker

Den 40 år gamle skuespillerinnen droppet Photoshop.

Katie Holmes er et velkjent fjes på magasinforsider verden over, og vi er unektelig blitt vant til å se henne i de mest glamorøse situasjonene man kan tenke seg.

Derfor var det kanskje en lettelse for mange, at Holmes delte en bit av virkeligheten med sine Instragram-følgere for litt siden.

Da Holmes ble fotografert for australske Vogue tidligere i november, sørget hun nemlig for å dele noen bilder bak kulissene. Det var spesielt én ting fansen bet seg merke i ved de to gloheite bildene.

For på bilde nummer to som hun la ut, kan man se Holmes, ikledd en bukse, bh og blazer som viser frem magen. På bildet, som er i sort-hvitt, kan man skimte strekkmerker like over bukselinningen.

Se bildet ved å klikke på pilen til høyre her:

Les også: Politiet måtte tilkalles på Funkygine-fest: – Ble rasende

Hylles av fansen

At skuespillerinnen velger å legge ut bildene uten å redigere dem på forhånd, har gjort at fansen nå oversvømmer kommentarfeltet med hyllest til Hollywood-stjernen.

– Elsker hvor flott og naturlig du er med kroppen din. Du er ikke redd for å vise kroppen din nøyaktig slik den er, skriver en følger.

– Takk for at du er så ekte, skriver en annen.

– Uredigert og helt slående fantastisk!, skriver en annen.

Les også: Fungerer egentlig Tinder? Det har NTNU-forskere funnet svaret på

– Krigsmerker fra graviditeten

I 2006 fødte Holmes datteren Suri Cruise, som hun fikk med hennes daværende ektemann Tom Cruise. Flere mener det er sunt at skuespillerinnen nå viser frem kroppen sin helt uten filter.

Katie Holmes med datteren Suri Cruise på en juletilstelning i 2017. Foto: Theo Wargo/Getty Images for iHeartMedia/AFP

– Jeg zoomet inn og så strekkmerkene dine. Det fikk meg til å gråte, når jeg ser hvor stolt du er av dem og hvor selvopptatt jeg er som alltid prøve å gjemme dem. Du er fantastisk vakker og en herlig mor, skriver en følger.

– Så tøft! Jeg elsker at du viser dine krigsmerker fra graviditeten. Heia deg!, skriver en.

– Nydelig at du viser frem de flotte graviditetsmerkene dine. Takk.

– Jeg elsker det når mødre viser sitt sanne jeg. Jeg ser ikke den rike skuespillerinnen Katie Holmes, jeg ser en normal mor med beina plantet på jorda. Jeg elsker ærlige bilder, skriver en annen.

Les også: Nå røper Elon Musk hvorfor testen gikk så galt

Singel igjen

En annen ting som blir kommentert, er at det er synd for Jamie Foxx at han går glipp av henne.

Ryktene skal nemlig ha det til at paret, som tidligere i år stilte opp på bilder sammen for første gang i forbindelse med Met-gallaen, skal ha avsluttet forholdet tidligere i høst.

Om det er sant, mangler det neppe få tilbud til den vakre ettbarnsmoren, om vi skal tro kommentarfeltet.

Les også Vi Menn dropper Vi Menn-piken

Les også Katie Price er konkurs