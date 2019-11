Katie Price er konkurs

Den berømte glamourmodellen Katie Price (41) var i sin tid god for om lag 400 millioner kroner.

Katie Price ble erklært konkurs i retten i London tirsdag, skriver Evening Standard.

Den berømte modellen var på høyden god for om lag 400 millioner kroner, ifølge den britiske avisen.

Som glamourmodell gikk hun under navnet Jordan.

Price har opparbeidet seg en kraftig gjeld, og unngikk såvidt å gå konkurs i desember 2018 etter å ha gått med på en tilbakebetalingsplan.

I oktober i 2019 skal hun ha vært tilbake ved forhandlingsbordet med skattemyndigheter og kreditorer, men ble altså slått konkurs av dommer Jonathan Middleton tirsdag, skriver avisen.

Katie Price er en av Englands mest kjente modeller. Her som modell for spillselskapet Foxy Bingo. Foto: (NTB Scanpix)

Katie Price er fra byen Brighton i Sussex. Hun ble kjent under modellnavnet Jordan på slutten av 90-tallet, og var i en årrekke yndet forsidemateriale for de britiske tabloidene som dokumenterte modellens liv og levnet.

Karrieren tok av etter at hun sendte bilder til et modellbyrå i London. Kort tid etter, i 1996, startet hun som Page 3-pike i avisen The Sun og tok altså artistnavnet Jordan.

Populariteten gikk i været, og hun figurerte snart på forsiden av en rekke livstilsmagasiner for menn - som FHM, Maxim, Esquire, Loaded og Playboy. Siden har modellen vært å se i en rekke TV-show og magasiner, og har også gjort forsøk på å slå gjennom som musikkartist.

De siste årene Katie Price tatt over plassen til Jordan, og modellen har hovedsakelig beholdt klærne på. Hun har vært fast deltager i prateprogrammet «Loose Women» på britiske ITV og hadde også sin egen realityserie – «Katie Price’s Pony Club».

Så sent som i 2019 lanserte hun popsingelen «Hurricane», uten at musikkarrieren har tatt helt av.

Nå risikerer Price at en bobestyrer selger unna eiendelene hennes for å imøtekomme kreditorer, inkludert luksushjemmet til rundt 20 millioner kroner i West Sussex.

Modellen har fem barn, og har vært gift tre ganger. Hun skilte lag med den siste ektemannen, Kieran Hayler, i 2018.

Se flere bilder av Jordan Price på Instagram her: