Katie Price innlagt på sykehus med voldsomme smerter

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Etter å ha landet feil etter et hopp i en fornøyelsespark i Tyrkia tidligere denne måneden, brakk supermodellen Katie Price begge anklene og ble hastet til sykehus for operasjon.

- Ja, det er sant. Jeg har brukket begge anklene mine og fått dem operert. Jeg har blitt fortalt at jeg ikke kan gå på tre til seks måneder, skrev hun til et bilde av sine gipsede ben på Instagram.

Ifølge Huffington Post er nå superstjernen tilbake på sykehus grunnet voldsomme smerter i føttene etter det som skal ha vært en flere timer lang operasjon.

- Etter en ekstremt urolig natt med smerter kan jeg bekrefte at Katie ble fraktet til Epsom Hospital A&E. Hun ble senere flyttet til Chelsea and Westminster Hospital der hun er blitt tatt i mot av helsepersonell, bekrefter en representant for Price til avisen.

Nyheten kommer bare dager etter at Katie Price fortalte om voldsomme smerter i bena, samt lite søvn, til følgerne sine på Instagram.

Om Price fremdeles ligger på sykehus er foreløpig ikke kjent.

Babylykke for Playboy-sønnen

Mandag kunne sønnen til Playboy-grunnleggeren Hugh Hefner, Cooper Hefner, meddele at han hadde blitt pappa for første gang.

FORELDRE FOR FØRSTE GANG: Cooper Hefner og kona, Harry Potter-skuespiller Scarlett Byrne, har fått sitt første barn. Foto: NTB Scanpix

- Klokken 17:23 kunne Scarlett og jeg ønske datteren vår Betsy Rose Hefner velkommen til verden. Vi er overveldet av takknemlighet, kjærlighet og glede, skrev Hefner på Instagram mandag kveld.

Cooper Hefner og skuespilleren Scarlett Byrne, kjent fra blant annet «Harry Potter» forlovet seg i 2015 og ble smidd i hymens lenker i 2019.

Det var i mars at Scarlett Byrne, som nå har skiftet navn til Scarlett Hefner, avslørte at paret ventet barn.

Betsy Rose Hefner blir Hugh Hefners fjerde barnebarn. Hugh Hefner døde i 27. september 2017.

Prinsesse Sofia får eget TV-program

Til tross for at store deler av den svenske kongefamilien har trukket seg mer tilbake fra sine daglige oppgaver for Slottet under korona-pandemien, har prinsesse Sofia valgt en helt annen taktikk.

For mens resten av familien heller har valgt hjemmekontor med digitale løsninger for å hindre smitte, har prinsesse Sofia blant annet tatt et kurs for sykepleiere under koronakrisen. Nå kommer prinsessen med også flere avsløringer for fremtiden.

Ifølge Hänt kommer Sofia med sin helt egne dokumentarserie på svenske TV4. I serien skal prinsessen sammen med programleder Renèe Nyberg følge veldedighetsstifelsen Project Playgrounds' arbeid i Sør-Afrika og Sverige.

- Det som slo meg mest ved denne turen er Sofia sitt personlige engasjement for barna, at hun kjenner hvert eneste barn og følger dem til de er voksne. Prinsessen og jeg snakket også om de store kontrastene i hennes liv og om fordommer rundt hennes bakgrunn, sier Renée Nyberg i en pressemelding.