Katta ut av sekken

Av de mange tinga jeg kan lite om har portugisisk jazz om ikke ei særstilling så i alle fall ei fin plassering. Kvartetten Cat in a Bag forteller meg at det bør jeg gjøre noe med.

Det særdeles oppegående portugisiske plateselskapet Clean Feed Records leverer både kvalitet og unik musikk fra de fleste verdenshjørner - ikke minst er norsk jazz godt representert i selskapets katalog. Sjølsagt har selskapet ørene på vidt gap også for det som skjer på hjemmebane og Cat in a Bag er et meget godt eksempel på at det skjer mye spennende lengst sørvest i Europa også.

Tre av de fire herrene - gitarist João Clemente, altsaksofonist Bruno Figueira og trommeslager Duarte Fonseca - spiller også i bandet Slow Is Possible og er kanskje derfor kjent for de mest ihuga Clean Feed-tilhengerne fra før. Fjerdemann er elbassisten João Lucas. Han kommer også fra Portugal, men bosatt og stort sett virkende i Nederland.

Akkurat Lucas er et viktig fundament med sin djupe bass-sound som fra tid til annen kan minne om Bill Laswell. Når så John Zorns unike musikalske univers ofte kan benyttes som en slags referanse for det Cat in a Bag bedriver i løpet av de nesten 70 minuttene de byr oss på, så er det lett å begripe at et slikt bassfundament er viktig.

Hvor mye som er komponert og hvor mye som er fritt improvisert aner jeg ikke, men de tre «satsene» bestående av til sammen ni låter, tar oss i alle fall med på utflukter som henter hemningsløst fra progrock og art rock, jazz med bluesinnflytelse og med herlige doser hardrock. Impro er også en viktig ingrediens i miksen her - elektro-akustisk og med masse dynamikk i uttrykket.

Skulle John Zorn be om oppvarmingsband til Moldejazz neste sommer så er tipset herved servert.

