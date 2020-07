Bilder av Orlando Blooms «edle deler» gikk verden rundt i 2016.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Da Katy Perry (35) og forloveden Orlando Bloom (43) var på ferie i Sardinia i 2016, gikk bilder av paret verden rundt.

Forholdet deres var den gang relativt ferskt, men det var ikke derfor bildene av kjæresteparet på et padlebrett vakte oppsikt. «Pirates of the Caribbean»-stjernen var nemlig kliss naken - og paparazziene fikk dermed tatt svært intime bilder.

I et radiointervju med Howard Stern (66), gjengitt av Mirror, forteller Katy Perry hvorfor hun beholdt bikinien på.

– Han prøvde å få meg til å kle av meg, også, sier hun og ler.

– Ville gli inn som en av de lokale

Perry blir blant annet spurt om hun hadde en mistanke om at det lå paparazzier i buskene, noe hun delvis avkrefter.

– Jeg ville aldri ha lurt ham hvis jeg virkelig trodde at de gjorde det. Men jeg tror at jeg hadde en tanke i bakhodet om at det kanskje var en mulighet for det, avslører 35-åringen.

Samtidig forklarer hun hvorfor kjæresten kledde seg naken.

– Det var Europa. Og vi hadde det veldig fint i en uke, og hvor enn vi snudde oss gikk alle rundt nakne. Det er Europa, det er Italia. Jeg tror han ville gli inn som en av de lokale, og det var helt på slutten av ferien, sier «Fireworks»-sangeren.

Selv snakket Orlando Bloom om hendelsen i samme radioprogram i fjor, der han fleipet det bort ved å snakke om størrelsen på utstyret sitt. Da uttalte han blant annet dette:

– Den er ikke så stor i virkeligheten. Ting blir mye større med telelinse, det er en optisk illusjon.

Derfor kalles hun J.Lo

Sangstjernen Jennifer Lopez (51) har i en årrekke gått under artistnavnet J.Lo, og i en nylig episode av dansekonkurransen «World of Dance» avslørte hun hvor hun fikk navnet fra. Saken er omtalt av blant andre Fox News.

Lopez forteller at hun helt i starten av artistkarrieren møtte rapperen Heavy D, og at han pleide å kalle henne «Jenny Lo» hver gang de møttes i studio. På daværende tidspunkt datet hun Sean Combs (50), som da ble kalt «Puff Diddy» og «Puffy». I dag er Combs kanskje best kjent som «P. Diddy»

Jennifer Lopez fikk kallenavnet «J.Lo» da hun spilte inn sitt første album. Foto: NTB Scanpix

– Puffy og Jennifer Lo og Jenny Lo dukket opp i samtaler og ble skrevet om, så da måtte jeg kalle albumet for «J.Lo», sier hun om navnet, som siden festet seg blant kolleger og fans.

