Katy Perry og Orlando Bloom skal bli foreldre

Avslørte graviditet på mystisk vis.

Katy Perry (35) vet å overraske. Torsdag slapp hun en splitter ny musikkvideo til sin helt ferske singel «Never Worn White».

På et døgn har musikkvideoen blitt spilt av over 500.000 ganger. Trolig ikke bare på grunn av den kreative tolkningen av låten.

I slutten av videoen kommer nemlig popsangeren med en en real overraskelse til fansen. Iført en lang, fotsid kjole tar Perry seg til magen og hinter til en graviditet.

Bekrefter graviditet

På få sekunder kastet fansen seg på gravidspekulasjonene, og bare noen timer senere gikk Perry ut på Twitter og bekreftet det mange håpet.

- Jeg er så glad for at jeg slipper å holde inn magen lenger, skriver hun blant annet.

- Eller gå rundt med en stor veske, skriver hun i et annet innlegg.

Første barn sammen

Etter tre år som kjærester forlovet Katy Perry seg med skuespillerstjernen Orlando Bloom (43) i februar i fjor.

Fra sitt tidligere ekteskap har Bloom sønnen Flynn på ni år. Dette blir dermed Perry og Blooms første barn sammen.

Hvor langt Katy Perry er kommet i svangerskapet, og om paret venter en gutt eller jente sier popstjernen ingenting om.

Det er imidlertid flere måneder siden sist paret dukket sammen i offentligheten. Sist de dukket opp på en rød løper var i august i fjor i forbindelse med premieren på «Carnival Row» i Los Angeles.

RØD LØPER: Katy Perry og Orlando Bloom på den røde løperen til premieren av «Carnival Row» i Los Angeles i august.

Planlegger bryllup

At det er mer enn bare babytanker i hodene på det forelskede paret er det ingen tvil om.

I et nylig intervju med magasinet Stellar fortalte Perry at hun er i full gang med bryllupsplanleggingen og at hun er blitt en skikkelig «bridezilla».

Når det kommer til detaljene rundt vielsen holder popstjernen kortene tett til brystet, men understreker at hun og Bloom i hvert fall er enige om det viktigste.

- Orlando og jeg er enige om hva vårt bryllup skal være, sier hun og fortsetter:

- Det handler egentlig ikke om festen. Det handler om det å samle de menneskene som alltid stiller opp for oss når vanskelige ting skjer.