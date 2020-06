Katy Perry vil la babyen bestemme sitt eget navn

Katy Perry letter på sløret om svangerskapet.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Etter at den verdenskjente popstjernen Katy Perry (35) overrasket alle med sin noe spektakulære gravididitets-kunngjøring i sin nye musikkvideo i mars, har fansen fulgt Katy Perry og Orlando Bloom (43) med argusøyne.

Etter tre år som kjærester forlovet Katy Perry seg med skuespillerstjernen Orlando Bloom i februar i fjor. Fra sitt tidligere ekteskap har Bloom sønnen Flynn på ni år. Dette blir Perry og Blooms første barn sammen, noe som tilsynelatende har vært etterlengtet hos fansen.

RØD LØPER: Katy Perry og Orlando Bloom under premieren til «Carnival Row», et halvt år før gravid-avsløringen. Foto: NTB Scanpix

Foreløpig ingen navn

I april kunne paret avsløre det er en datter de venter. Siden den gang har spekulasjonene rundt navnevalget herjet i sosiale medier.

I et nylig intervju med radioprogrammet Mix 104.1's Karson & Kennedy, gjengitt av Mirror, kan Perry avsløre at ingen av de foreslåtte navnene stemmer. Hun og Bloom har nemlig ikke landet på et navn til det kommende familiemedlemmet.

Ifølge Mirror ønsker de at datteren skal bestemme det selv.

- Vi har ikke bestemt oss for et navn ennå. Vi har noen favoritter, men hun vil fortelle det til oss, sier Perry og fortsetter:

- Jeg kommer til å se på henne å tenke «du er en henne, det er det du skal hete».

Videre i intervjuet åpner også Perry om hvordan svangerskapet har vært, og beskriver det som en berg-og-dal-bane.

- Jeg har vært veldig følsom, jeg har vært overveldet, jeg har vært engstelig, jeg har vært lykkelig og jeg har vært deprimert. Jeg har vært alt, sier hun.

- Verden er i en vill tid, og det er en vill tid å bringe liv til verden, fortsetter hun og refererer til koronapandemien.

Romansespekulasjoner

Fra det ene Hollywood-paret til det andre: Den siste tiden har romansespekulasjonene mellom realitystjernene Scott Disick (37) og Kourtney Kardashian (41) skapt flere overskrifter i amerikanske ukeblader og aviser.

For noen uker siden ble det kjent at forholdet mellom Disick og Sofia Richie (21) var over etter omlag tre år som kjærester. Til tross for at bruddet angivelig skal ha vært uten dramatikk, er fansen overbevist om at Disick og Kourtney har funnet tilbake til hverandre.

De to gjorde det offisielt slutt i 2015 etter ni år som kjærester. Sammen har de barna Mason, Penelope og Reign Disick.

Etter bruddet mellom Sofia Richie og Scott Disick har Kourtney Kardashian delt en rekke bilder på Instagram som får fansen overbevist om at det er mer enn vennskap mellom de to tidligere turtelduene.

På farsdagen delte Kardashian et bilde av hele familien der hun takket Disick for alt han har gitt henne. Noen dager senere var det imidlertid et helt annet bilde som fikk fansen overbevist.

Til et bilde Kardashian delte av seg selv på Instagram, der hun poserer i et hvitt skjørt med en stor, gul skjorte til, kommenterte Disick «søt skjorte». Det satte griller i hodet på fansen.

- Jeg skriker, jeg er så glad! Skrev en fan til kommentaren til Disick.

- Bli kjærester igjen, vær så snill. Gjør 2020 bra igjen, kommenterte en annen.

Til tross for at paret tilsynelatende har fått med seg de mange spekulasjonene, har verken Scott Disick eller Kourtney Kardashian kommentert romanseryktene.

Åpner opp om kjærlighetssorgen

Romantikken ser imidlertid ikke ut til å blomstre for alle. Helt siden bruddet mellom den svenske artisten og realitystjernen Benjamin Ingrosso (22) og influenseren Linnea Widmark (23), har Ingrosso vært åpen om kjærlighetssorgen han opplevde kort tid etter.

I 2019 tok forholdet slutt etter flere år med et av-og-på forhold. Med låten «I'll be fine somehow», som Ingrosso slapp bare noen måneder etter bruddet, innrømmet 22-åringen at det ikke gikk så bra til med singellivet, og at han hadde begynt å gå til en psykolog.

- Bruddet tok mye lenger tid å komme over enn jeg trodde. Jeg måtte bearbeide det, uttalte han til programmet Nyhetsmorgon, gjengitt av Hänt, i januar.

Nå, over ett år etter bruddet, kan derimot den svenske superstjernen fortelle at det går mye bedre.

På et spørsmål fra en fan på Instagram om han er lykkelig forteller Ingrosso at han har det mye bedre.

- Det er jeg faktisk. Det har vært over et år med opp- og nedturer. Jeg har funnet meg selv, fått skrevet en del og har forsøkt å fokusere på det positive i livet. Noe jeg blir bedre på hver dag, svarer han på historiefunksjonen på Instagram, ifølge Hänt.