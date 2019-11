Keanu Reeves dukket opp på rød løper med kjæresten Alexandra Grant

Grant skal være Reeves' første kjæreste på flere tiår.

LOS ANGELES (Nettavisen): Det vakte oppsikt da Keanu Reeves (55) dukket opp med Alexandra Grant (46) på rød løper under Art+Film-gallaen i Los Angeles i helgen.

Keanu Reeves skal nemlig ikke hatt kjæreste på flere tiår, og har ifølge Daily Mail aldri vist kjærtegn overfor en kvinne på rød løper i løpet av sin 35 år lange karriere.

Det forandret seg under filmgallaen som var arrangert av Gucci. Reeves og Grant slapp ikke hverandre og sendte hverandre stadig kjærlige blikk da de ble fotografert av de mange kameraene som var på plass.

Daily Mail skriver at Keanu Reeves virket stolt over å ha med seg Grant på arrangementet, og at Matrix-skuespilleren strålte mens han geleidet henne gjennom fotografene og inn på det eksklusive arrangementet.

Der skal gjestene ha lagt merke til det nye paret, og på et tidspunkt skal Grant ha bedt en venn om å ta bilde av dem.

- De smilte og koste seg, og umiddelbart etter å ha tatt bildet, oppdaget Will Ferrell Keanu og han skyndte seg bort for å si hei. Ferrell hadde med seg en liten gruppe mennesker, som inkluderte kona Viveca Paulin-Ferrell, forteller en kilde til ET.

Alexandra Grant er en kunstner, og Reeves har jobbet med henne i forbindelse med boken «Ode To Happiness and Shadows». Grant stod for det visuelle, mens Reeves skrev dikt.

Ryktene om at det holdt på å bli seriøst mellom de to, har versert i flere uker.

Keanu Reeves har alltid vært reservert om eget privatliv. På 90-tallet var det rykter om at han hadde korte forhold med skuespiller Sandra Bullock og regissør Sofia Coppola.

Reeves mest betydningsfulle forhold var med skuespiller Jennifer Syme. De ble kjærester i 1998, og året etter ble hun gravid. Datteren Ava døde tragisk under fødselen. I 2001 døde også Syme i en biltragedie. Hun ble 28 år gammel.

KJÆRESTER: Alexandra Grant og Keanu Reeves viste følelsene de har for hverandre på rød løper i Los Angeles i helgen. Foto: O'connor/aff-usa.com (Pa Photos/NTB Scanpix)

Nå ser det imidlertid ut til at Reeves har funnet lykken. Skuespilleren har blitt en yndling på nettet etter flere snille og morsomme gester, og nyheten om at han har fått kjæreste har blitt tatt godt imot. Også valget av kjæreste, får 55-åringen ros for.

- Vet du hva som får meg til å like Keanu enda mer? Han kunne selvfølgelig ha hatt en 23 år gammel modellberte. Istedet valgte han en dame nær hans egen alder som virker veldig kultivert og interessant. Jeg ønsker ham lykke, er det en som kommenterer under saken på Daily Mails Facebook-side.