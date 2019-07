Keith Urban synger om ekteparets sexliv: - Det er litt flaut, mener Kidman

Derfor blir Nicole Kidman flau over ektemannen.

I over 13 år har skuespillerstjernen Nicole Kidman (52) vært gift med countrysangeren Keith Urban (51). I tillegg til at ekteskapet tilsynelatende ser knirkefritt ut, gjør stjernene også stor suksess på hver sin kant.

For tiden er Kidman aktuell med en ny sesong av den populære HBO-serien «Big little Lies», mens Urban på sin side opptrer rundt på ulike festivaler.

Paret er kjent for å støtte hverandre gjennom tykt og tynt, men i et nylig radiointervju med «The Kyle og Jackie O show» på KIIS 1065 innrømmet Nicole Kidman at hun blir flau over enkelte av sangene ektemannen lager.

Spesielt sangen «Gemini», som Urban ga ut i fjor, får Kidman til å vri seg - mye på grunn av teksten.

- Det er litt flaut

«She's a maniac in the bed, but a brainiac in the head», synger Urban i sangen, som på norsk blir noe som: «Hun er galning i sengen, men er skarp i hodet».

- Jeg vil ikke legge sensur på ham, men det er litt flaut, svarer Kidman i radiointervjuet, gjengitt av Fox News, på spørsmål om hva hun synes om at han referer til sexlivet deres.

- Men det er bedre enn at han synger «God, I'm so bored. Make an effort, Nicole!», legger hun til.

Selv om Kidman ikke legger skjul på at ektemannen referer til henne i sangene sine, avviser hun likevel at alt som blir sunget er sant. Spesielt teksen « She's walking to make love in the middle of the night», som på norsk betyr: «Hun drar for å elske midt på natten».

- Nei, hva? Dette finner dere bare på. Det kommer jeg ikke til å svare på, ler skuespillerstjernen i radiointervjuet.

Feiret bryllupsdag

Som nevnt blir forholdet mellom Urban og Kidman sett på som et av Hollywoods mest stabile forhold.

Nylig feiret paret 13 års bryllupsdag som blant annet feiret ved å dele kjærlighetsærkleringer til hverandre i sosiale medier.

- 13 år med magi, musikk, romanse, ville eventyr og en pågående oppdagelse av ren kjærlighet, skrev Urban blant annet.

- Kjærlighet. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære, skrev Kidman.

Sammen har ekteparet de to barna Sunday (11) og Faith Urban (8).