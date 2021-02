Kelly Clarkson finner inspirasjon i den skitne skilsmissen: – Har skrevet 60 sanger

Noe godt har kommet ut av samlivsbruddet.

I sommer ble det kjent at Kelly Clarkson og ektemannen Brandon Blackstock skal skilles etter syv år som ektepar. De to har siden kranglet over både det ene og det andre, og Clarkson har vært åpen om at skilsmissen har vært vanskelig.

Men selv om stjernen har hatt det vanskelig i ettertid, ser det ikke ut til å ha dempet inspirasjonen. I et intervju med Entertainment tonight forteller artisten at hun har skrevet store mengder sanger siden hun søkte om skilsmisse.

- Jeg har skrevet rundt 60 sanger, det er en enorm mengde å få ut. Jeg tror det er en velsignelse i seg selv. Hver gang du går gjennom noe i livet, er det en fantastisk ting å få utløp for det, uansett om folk hører det eller ikke, sier hun.

Clarkson forteller også at hun noen ganger må stoppe seg selv og tenke over om det hun skriver er for personlig og om hun er villig til å offentliggjøre det.

Likevel mener hun at sanger og musikk kan ha en stor innvirkning på andre, og forteller at hun flere ganger har opplevd fans som forteller at sangene hennes har hjulpet dem.

Avslører hemmelig forhold

Billie Eilishs nye dokumentar, «The World's a Little Blurry», hadde premiere på Apple TV+ fredag.

Eilish har til nå holdt kortene tett til brystet når det kommer til privatlivet, men i den nye dokumentaren får man et innblikk i livet hennes. Blant annet får man se hennes forhold til rapperen Brandon Quention Adams, som ellers går under artistnavnet «7: AMP», ifølge Insider.

Ingen av de to har noen gang bekreftet forholdet, og det er fortsatt usikkert når og hvor lenge de var sammen - men Eilish var den som gjorde det slutt i 2019.

– Jeg ønsket ikke de samme tingene som han ønsket, og jeg synes ikke det er rettferdig. Det var mangel på innsats. Han har ikke engang nok kjærlighet til å elske seg selv, så han kan ikke elske meg og det gjør han ikke, sier hun ifølge Stylecaster.

Selv om det var Eilish som endte forholdet, forteller hun at hun likevel ikke er over ekskjæresten.

– Jeg kan ikke fikse ham, sier hun.

Skilte seg fra kona: - Nå har jeg livserfaring

Superparet Ben Affleck (48) og Jennifer Garner (48) gikk hver til sitt i 2018 etter flere år som ektepar.

I ettertid har det sett ut til at de to kommer godt overens også etter skilsmissen, og Affleck forteller nå at skilsmissen også gjorde ham bedre i jobben sin.

I et intervju med The Hollywood Reporter, hvor han diskuterer sin nye film «The Way Back», sier han at slutten på ekteskapet og skilsmissen har gitt han mer livserfaring, som han kan bringe inn i rollene sine.

- For meg handlet filmen om mye mer om det faktum at enten om man har levd nok år eller sett nok opp og nedturer etter å ha fått barn og skilsmisse, så er jeg nå på et punkt i livet hvor jeg har tilstrekkelig livserfaring å bringe til en rolle og gjøre det interessant for meg selv, forteller han i intervjuet.

- Det å bli eldre og ha hatt mer intense og meningsfylte personlige erfaringer, har gjort at skuespill er mer interessant for meg nå. Jeg blir mye mer trukket til de filmene om personer som ikke er perfekte.

I «The Way Back» spiller Affleck en alkoholiker, og han innrømmer at han ikke trengte å gjøre mye forarbeid før rollen på grunn av hans eget problem med alkohol.

- Jeg er alkoholiker og har spilt alkoholiker i filmen. Alkoholisme i seg selv og tvangsmessig oppførsel er ikke superinteressant, men det som noen ganger er interessant er hva du oppdager om deg selv i løpet av rehabiliteringen. Man prøver å finne ut hva som gikk galt, hvordan du fikser det, hvordan du vil livet ditt skal se ut og hva slags etikk du vil leve etter etterpå.

