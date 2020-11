Kelly Clarkson saksøkes av eks-svigerfar. Slik svarer hun

Mens managementet vil ha mer penger, krever Clarkson tilbakebetaling av flere millioner.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

I september ble den amerikanske artisten Kelly Clarkson (38) saksøkt av managementet sitt, Starstruck Management Group, som er eid av hennes tidligere svigerfar, Narvel Blackstock (64). De har representert 38-åringen siden 2007.

Starstruck Management Group mener Clarkson skylder dem 1,4 millioner dollar, noe som tilsvarer 12,7 millioner norske kroner. Hun har allerede betalt dem 1,9 millioner dollar, 17,3 millioner kroner, men managementet mener de skal ha mer.

Les også: Brudd for Isabelle Ringnes (32)

SANGSTJERNE: Kelly Clarkson har gjort stor suksess etter at hun vant «American Idol» i 2002. Foto: NTB

Ifølge Variety skriver de blant annet følgende i søksmålet:

«I løpet av 13 år, har Starstruck gjort Kelly Clarkson til en mega-superstjerne. Starstruck har vært viktige for Clarksons suksess i form av flere albumer, Grammy-seire og nominasjoner og rollen hennes i populære tv-programmer, som «The Voice» og hennes eget talkshow. Til tross for Statstrucks harde arbeid og dedikasjon, har Clarkson bestemt seg for å ikke betale Starstruck alt det hun skylder».

Det skal være inntekter fra «The Voice» og «The Kelly Clarkson Show» managementet mener de ikke har fått sine 15 prosent av. Clarkson er på sin side uenig, og mener Starstruck har brutt loven. Derfor går sangeren selv til sak.

Krever pengene tilbake

Ifølge Fox News beskylder «Because of You»-sangeren managementet for å «anskaffe, tilby, love eller forsøke å skaffe ansettelser eller engasjementer uten en gyldig talentbyrå-lisens». Som følge av dette mener hun avtalen de har hatt, som er gjort verbalt - ikke skriftlig - ikke er gyldig.

Derfor mener Clarkson at avtalen om at de skal få 15 prosent i provisjon bør bli erklært ugyldig og ikke håndhevbar.

Også Kelly Clarksons eksmann, Brandon Blackstock (43), er ansatt i Starstruck Management Group. De gikk hver til sitt i sommer etter syv år som mann og kone. Eksparet fikk to barn sammen - datteren River (6) og sønnen Remington (4).

Les også: Kathrine Sørland avslører ukjent pillemisbruk

EKSPAR: Kelly Clarkson og Brandon Blackstock gikk hver til sitt i sommer. Nå krangler de om både barna og penger. Foto: Jordan Strauss (AP via NTB)

38-åringen hevder både eksmannen og eks-svigerfaren har opptrådt som ulisensierte talentagenter, og krever å få tilbakebetalt de 17 millionene de allerede har fått fra henne i år. Managementet ser derimot ikke ut til å gi seg helt enda.

De påpeker blant annet at Clarkson hele tiden har hatt sitt eget talentbyrå, Creative Artists Agency (CAA).

Starstruck hevder Clarkson prøver å svartmale dem for å komme bedre ut av skilsmissen med sin tidligere ektemann.

«Mens Starstruck leverte talenttjenester på hennes vegne, var CAA hele tiden byrået hennes. Det er uheldig at Kelly igjen prøver å ikke betale provisjonene hun skylder Starstruck for å få en fordel i de pågående omsorgsrett- og skilsmisseforhandlingene», sier de i en uttalelse til People.

Les også: Anne Hathaway legger seg flat etter «Heksene»-kritikkstorm: – Jeg er så lei meg

Kobles til 19-åring

Scott Disick (37), ekskjæresten til Kourtney Kardashian (41), har tilsynelatende en ny kvinne i livet sitt.

Det skriver blant andre det amerikanske kjendisnettstedet Us Weekly, som nylig bet seg merke i at han var ute på restaurant sammen med kjendisdatteren Amelia Hamlin (19). Hun er datter av Harry Hamlin (69) og Lisa Rinna (57).

KJENDISDATTER: Amelia Hamlin (til høyre) er datteren til tv-stjernen Lisa Rinna (i midten). Her med søsteren Delilah Belle Hamlin (til venstre). Foto: NTB

Duoen spiste tilsynelatende middag sammen på restauranten Tre Lune i Montecito, California, noe de begge dokumenterte ved å dele bilder av det samme bordet på Instagrams historiefunksjon. Dette er den andre gangen de er sett sammen på én uke, noe som styrker romanseryktene.

Forrige uke var de begge til stede under Kendall Jenners (25) mye omtalte bursdagsfest. Da ankom de luksushotellet 1 Hotel i West Hollywood sammen, skriver Us Weekly.

NY FLØRT: Flere amerikanske medier hevder det er noe på gang mellom Disick og 19-åringen. Foto: NTB

Disick er som nevnt eksen til Kourtney Kardashian, som han også har tre barn med. Etter bruddet med den berømte Kardashian-søsteren ble han sammen med Sofia Richie (22), men de gikk fra hverandre i august i år etter tre år sammen.