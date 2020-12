Kelly Clarksons eksmann i retten: Krever millionsum utbetalt hver måned

Skilsmissen kan bli svært dyr for sangstjernen.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Da Kelly Clarkson (38) og Brandon Blackstock (43) giftet seg i 2013, signerte de begge en ektepakt for å sikre sine egne formuer. Nå vil derimot Blackstock ha pengestøtte fra eksen.

Clarkson og Blackstock skilte seg i sommer, og er nå i retten for å finne en ordning både med tanke på ektepakten og omsorgen for deres to barn. Det går ikke smertefritt for seg.

Ifølge BroBible er det 38-åringen som har fått hovedomsorgen for River Rose (6) og Remington Alexander (4), noe som betyr at de i all hovedsak vil være i Los Angeles, der Clarkson er bosatt. Blackstock bor på sin side i Montana, og krever både pengestøtte og barnebidrag fra ekskona.

«Because of You»-sangeren ønsker på sin side at ektepakten skal følges, og vil ikke gi eksmannen penger.

Krever 45 millioner i året

BroBible skriver at Brandon Blackstock ønsker 436.000 dollar i måneden fra Clarkson - om lag 3,8 millioner kroner.

Med andre ord krever han 45,6 millioner kroner i året.

I tillegg ber han om to millioner dollar, 17,5 millioner norske kroner, i rettskostnader.

Slik løsningen er nå, får Blackstock se barna langt mindre enn tidligere. Annenhver helg får han reise til Los Angeles for å tilbringe tid med dem, men han får kun lov til å ha dem hjemme hos seg selv i Big Sky i Montana hver tredje helg.

Med andre ord blir det mye reising på Blackstock, noe som kan forklare hvorfor han krever såpass mye penger.

Blackstock er heller ikke i nærheten av like rik som eksen. Selv har han har en formue på fem millioner dollar, 43,8 millioner norske kroner, mens Clarkson er verdt 45 millioner dollar, noe som tilsvarer nesten 395 millioner norske kroner.

Hun ville trolig ikke engang ha merket det på lommeboken hvis hun blir nødt til å gi eksmannen 45 millioner kroner i året - men likevel er dette penger hun helst vil beholde selv.

Dronningen i sorg

Dronning Elizabeth (94) av Storbritannia har mistet sin mangeårige følgesvenn, hunden Vulcan.

Det skriver blant andre Daily Mail.

Hunden Vulcan var en blanding mellom dachshund og corgi, en såkalt dorgi. Han skal ha gått bort for et par uker siden.

Ifølge avisen er det ikke kjent hva hunden døde av, ei heller hvor gammel den var. Dronningen har imidlertid hatt Vulcan siden 2007, noe som vil si at han ble minst 13 år gammel.

At dronning Elizabeth er en hundeelsker, er ingen hemmelighet. Hun har opp gjennom årene hatt flere hunder, i all hovedsak av rasen corgi. I løpet av sine 68 år på tronen skal hun ha eid mer enn 30 hunder, skriver Marie Claire.

Nå har 94-åringen kun én hund igjen, corgien Candy.

