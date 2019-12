Kendall Jenner: - Måtte vise brystene da jeg ble 18

- Brystene mine var ute på første showet jeg gjorde.

NEW YORK (Nettavisen): Kendall Jenner er både moteløve og millionindustri. Hun startet sin modellkarriere da hun var 14, og er i dag den best betalte modellen i verden med en lønn på over 200 millioner kroner i året, ifølge Daily Mail.

I et intervju med på «The Late Late Show with James Corden» forteller 23-åringen om livet som modell, og hvordan hun som 18-åring ble bedt om å ta av seg på overkroppen da hun debuterte på et moteshow.

- Brystene mine var ute på det første showet

På spørsmål om hva det rareste hun har måttet gjøre er, svarte Kendall følgende:

- Brystene mine var ute på det første showet jeg gjorde. Jeg hadde bare fylt 18 og de fortalte meg «ta av deg på overkroppen», forteller Kendall Jenner i intervjuet.

Kendall Jenner på The Late Late Show with James Corden Foto: YouTube: The Late Late Show with James Corden

Diskusjonen om hvordan moteindustrien presse modeller til å kle av seg, oppsto da den andre gjestene i programmet TV-verten Tracee Ellis-Ross fortalte om hvordan hun som 19 år gammel modell måtte ta av seg på overkroppen. Hun gjenfortalte at supermodellen Naomi Campbell sa til henne: «Gå med det de gir deg».

Forsiden av Vogue tre ganger

Kendall Jenner forteller at hun også har hatt lignende opplevelser.

- Min mor har trolig sagt det samme til meg, sier Jenner, som ble fulltids modell i 2014, og som har over 119 millioner følgere på Instagram.

Hun har siden gått på Catwalken for både Marc Jacobs, Givenchy, Chanel og Fendi i både New York, Milano, og Paris Fashion Week, ifølge Daily Mail.

Hun har også vært på forsiden av Vogue flere ganger. Se forsidene nedover i saken.

